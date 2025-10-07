От разрушений до инвестиций: как оценивается рынок восстановления Украины Сегодня 09:12 — Недвижимость

От разрушений до инвестиций: как оценивается рынок восстановления Украины

Более 10% жилищного фонда Украины уничтожены или повреждены в результате российской агрессии. Это открывает потенциал рынка восстановления в будущем — он будет достигать сотен миллиардов долларов, формируя запрос на новое жилье, производство стройматериалов и привлечение иностранного капитала.

Масштабы убытков и дальнейшие шаги по восстановлению страны обсудили во время стратегической встречи представителей Всемирного банка, IFC и международных финансовых институтов 2−3 октября в Вене.

Оценки убытков Украины от войны

По оценкам Всемирного банка, прямые убытки от войны на конец 2024 года превысили $176 млрд, а общие потребности в восстановлении оцениваются в $524 млрд — это почти три годовых ВВП Украины.

Больше всего пострадали:

жилищный сектор — $57 млрд (33%);

транспорт — $36 млрд (21%);

энергетика и добывающая отрасль — $20 млрд (12%);

коммерческая недвижимость и промышленность — $17 млрд (10%);

образование и наука — $13 млрд (8%).

Какими будут инвестиционные приоритеты

«Война разрушила целые города. Но это одновременно историческая возможность для украинских девелоперов. Восстановление потребует не только материалов, но и современных решений, новых рабочих мест и интеграции в европейский рынок», — отметил младший партнер группы компаний DIM Арсений Насиковский.

Жилье как основа восстановления

Отдельная сессия форума была посвящена развитию доступного жилья. По оценкам Всемирного банка, 13% жилищного фонда в Украине повреждены или уничтожены — это более 2,5 млн домохозяйств. Общий дефицит жилья достиг до 7 млн ​​квартир, из которых 5−6 млн — следствие войны.

Потенциал рынка — колоссальный: эксперты оценивают потребность в 90−170 млн м² нового жилья в течение следующего десятилетия. Это создает мощный мультипликационный эффект для строительной отрасли, рынка труда и инвестиций.

Ставка на собственное производство

Международные партнеры подчеркнули, что для устойчивого восстановления Украине нужно развивать собственное производство цемента, стали, стекла и изоляционных материалов, ведь именно они составляют половину стоимости восстановления.

Это снизит зависимость от импорта и сделает процесс реконструкции более предсказуемым и эффективным.

Также эксперты IFC подчеркнули, что масштаб реконструкции Украины может создать спрос, эквивалентный 15% мирового рынка стройматериалов. Это открывает значительные возможности для австрийских и европейских компаний, которые могут сыграть ключевую роль в восстановлении, предложив инновационные и устойчивые решения.

