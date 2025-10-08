В Украине готовят новый механизм борьбы с теневым бизнесом — чековые лотереи Сегодня 14:05 — Казна и Политика

В Украине готовят новый механизм борьбы с теневым бизнесом — чековые лотереи

В Украине могут появиться государственные розыгрыши фискальных чеков или так называемые чековые лотереи. Инициатива имеет целью легализовать розничную торговлю, уменьшить долю теневого бизнеса и увеличить поступления в бюджет.

Отмечается, что Государственная налоговая служба (ГНС) уже разработала соответствующий законопроект, описывающий концепцию и порядок проведения таких лотерей. В распоряжении редакции оказалась черновая версия документа под названием «О розыгрыше фискальных кассовых чеков», который определяет общие принципы и механизм проведения.

Согласно проекту, чековая лотерея — это массовая игра, в которой между участниками будут разыгрывать призы на основе реквизитов их фискальных чеков.

Как будет работать система

Предполагается, что покупатели смогут регистрировать свои чеки в электронной системе. Если чек настоящий, то он будет автоматически участвовать в розыгрыше. Поддельные документы система будет отклонять, а информация о них будет передаваться в ГНС, которая будет иметь доступ к базе данных в режиме реального времени.

Розыгрыши планируют проводить регулярно раз в неделю или месяц (точная периодичность еще не определена). Призы могут быть как денежными (наличными или безналичными), так и материальными.

Организатором лотереи станет государственное предприятие в управлении Министерства финансов. Оно будет отвечать за проведение розыгрышей, формирование призового фонда, публикацию результатов и выплату выигрышей.

Сейчас документ рамочный. В случае его принятия правительство совместно с Минфином должно детализировать порядок участия, источники формирования призового фонда и процедуру проверки чеков.

Пока не определено, как именно ГНС будет использовать данные из электронной системы, однако ожидается, что финальная версия законопроекта будет предусматривать четкие нормы контроля.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Государственная налоговая служба Украины и Минцифры работают над расширением налоговых сервисов. В частности, планируется автоматизировать взыскание налогового долга и разрешить платить налоги через «Дію». Планируется новая услуга по имущественным налогам, которая позволит проверять недвижимость, землю и авто, получать начисления, узнавать долги и платить налоги непосредственно через приложение.

С 1 октября 2025 года изменились условия , при которых физические лица-предприниматели и другие самозанятые лица могут не платить единый социальный взнос (ЕСВ) за себя, если этот взнос уже уплатил работодатель. Теперь не нужно иметь основное место работы, чтобы воспользоваться увольнением. Достаточно, чтобы работодатель уплатил ЕСВ в полном размере.

