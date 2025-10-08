0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине готовят новый механизм борьбы с теневым бизнесом — чековые лотереи

Казна и Политика
16
В Украине готовят новый механизм борьбы с теневым бизнесом — чековые лотереи
В Украине готовят новый механизм борьбы с теневым бизнесом — чековые лотереи
В Украине могут появиться государственные розыгрыши фискальных чеков или так называемые чековые лотереи. Инициатива имеет целью легализовать розничную торговлю, уменьшить долю теневого бизнеса и увеличить поступления в бюджет.
Об этом пишет издание Mind.
Отмечается, что Государственная налоговая служба (ГНС) уже разработала соответствующий законопроект, описывающий концепцию и порядок проведения таких лотерей. В распоряжении редакции оказалась черновая версия документа под названием «О розыгрыше фискальных кассовых чеков», который определяет общие принципы и механизм проведения.
Согласно проекту, чековая лотерея — это массовая игра, в которой между участниками будут разыгрывать призы на основе реквизитов их фискальных чеков.

Как будет работать система

Предполагается, что покупатели смогут регистрировать свои чеки в электронной системе. Если чек настоящий, то он будет автоматически участвовать в розыгрыше. Поддельные документы система будет отклонять, а информация о них будет передаваться в ГНС, которая будет иметь доступ к базе данных в режиме реального времени.
Розыгрыши планируют проводить регулярно раз в неделю или месяц (точная периодичность еще не определена). Призы могут быть как денежными (наличными или безналичными), так и материальными.
Организатором лотереи станет государственное предприятие в управлении Министерства финансов. Оно будет отвечать за проведение розыгрышей, формирование призового фонда, публикацию результатов и выплату выигрышей.
Сейчас документ рамочный. В случае его принятия правительство совместно с Минфином должно детализировать порядок участия, источники формирования призового фонда и процедуру проверки чеков.
Пока не определено, как именно ГНС будет использовать данные из электронной системы, однако ожидается, что финальная версия законопроекта будет предусматривать четкие нормы контроля.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Государственная налоговая служба Украины и Минцифры работают над расширением налоговых сервисов. В частности, планируется автоматизировать взыскание налогового долга и разрешить платить налоги через «Дію». Планируется новая услуга по имущественным налогам, которая позволит проверять недвижимость, землю и авто, получать начисления, узнавать долги и платить налоги непосредственно через приложение.
С 1 октября 2025 года изменились условия, при которых физические лица-предприниматели и другие самозанятые лица могут не платить единый социальный взнос (ЕСВ) за себя, если этот взнос уже уплатил работодатель. Теперь не нужно иметь основное место работы, чтобы воспользоваться увольнением. Достаточно, чтобы работодатель уплатил ЕСВ в полном размере.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
По материалам:
Mind
Налоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems