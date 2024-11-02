Какие IT-компании самые прибыльные в Украине — Finance.ua

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Какие IT-компании самые прибыльные в Украине

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Какие IT-компании самые прибыльные в Украине
Какие IT-компании самые прибыльные в Украине
По итогам 2023 года 30 крупнейших IT-компаний Украины заработали $2,5 млрд, уплатив в государственный бюджет $53 млн налога на прибыль. Этот показатель на 12,5% меньше, чем в 2022 году.
Об этом говорится в отчете, опубликованном организацией BRDO на основе данных Государственной службы статистики, агрегированных YouControl.
В обзоре анализировали финансовую отчетность топ-30 IT-компаний по доходу за 2023 год.
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Часть компаний не подала финансовую отчетность за 2023 год в органы государственной статистики, и они не анализировались в этом отчете.
В 2023 году 30 крупнейших IT-компаний Украины получили суммарный доход в размере $2,5 млрд, что на 6% меньше, чем в 2022 году. Эти компании обеспечили 42% от общего дохода украинского IT-рынка.
Больше всего заработали такие лидеры отрасли:
  • EPAM Systems;
  • GlobalLogic;
  • Luxoft;
  • Fintech Band (monobank).
В государственный бюджет эти компании уплатили $53 млн налога на прибыль, что на 12,5% меньше по сравнению с прошлым годом.
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Значительная часть этой суммы была обеспечена Fintech Band и EPAM Systems, которые вместе уплатили половину общей суммы.

Кто в ТОП-30 IT-компаний по доходам

Среди самых крупных аутсорсинговых компаний Украины лидерами по доходам остаются EPAM и GlobalLogic. Некоторые компании представлены в рейтинге несколькими юридическими лицами.

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Например, EPAM Systems занял первое и третье места в списке благодаря своим подразделениям: Epam Systems ($355 млн) и Epam Digital ($166 млн), которые вместе заработали $521 млн.
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Подобная ситуация в SoftServe — в топ-30 вошли шесть юридических лиц компании с суммарным доходом в $275 млн.
Какие IT-компании самые прибыльные в Украине
В 2023 году в рейтинг топ-30 IT-компаний вошли несколько новых игроков: Modus X (разработчик SCM), системный интегратор Seeton Group, гемблинговая компания Favbet Tech, а также несколько подразделений SoftServe.
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В то же время из списка выбыли Metinvest Digital, украинский офис Snapchat, Visa, сервисная компания Star, а также разработчики видеоигр Wargaming и Ubisoft.
Половина компаний по рейтингу (15 из 30) показали более низкие доходы, чем в 2022 году.
Основные причины этого — перераспределение бизнеса между подразделениями, релокация компаний за границу, отток квалифицированных кадров и снижение деловой активности в условиях войны.
Напомним, исполнительный директор ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук сообщила, что после победы в войне украинская IT-отрасль будет расти на 18−20% в год.

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По материалам:
speka.media
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