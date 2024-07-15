Сколько зарабатывают PM, HR, DevOps, Data Scientists и другие ІТ-специалисты в Украине — Finance.ua

Сколько зарабатывают PM, HR, DevOps, Data Scientists и другие ІТ-специалисты в Украине Сегодня 15:06 — Личные финансы

Сколько зарабатывают PM, HR, DevOps, Data Scientists и другие ІТ-специалисты в Украине

Медианные зарплаты во многих айти-специализациях выросли, однако частично это произошло из-за уменьшения количества специалистов с опытом до двух лет, интернов и джуниоров почти во всех специализациях.

При этом рост прежде всего наблюдается в зарплатах джуниоров и медлов, у сеньоров иногда падение медианной зарплаты.

Об этом свидетельствует обновленная статистика зарплат от DOU

Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»). Для анализа уровней зарплаты мы используем медиану.

По должностям

Director of Engineering остается самой оплачиваемой позицией в украинском ІТ — медианная зарплата $8000. Далее руководители компаний и технические специалисты самого высокого уровня: Engineering Manager ($6100), CEO/founder ($6000), CTO ($5750).

Следующие по уровню зарплат — опытные менеджеры проектов (Program Managers, Delivery Managers, Product Owners) и Site Reliability Engineers, которые могут рассчитывать на $4000−5000.

Читайте также Обзор рынка труда в IT-сфере: для кого было больше всего работы в начале лета и где наименьшая конкуренция

Также выше средних зарплаты DevOps-инженеров, специалистов по Data Science / ML / AI, Product Managers и Scrum Masters: медианные зарплаты по этим специализациям сейчас в пределах $3000−3600.

Ниже средних традиционно зарплаты нетехнических специалистов в ІТ, специалистов поддержки, выполняющих административные функции, а также сисадминов и HTML-кодеров (между $875 и $1700).

Самый большой разброс остается в зарплатах Directors of Engineering и Site Reliability Engineers. И зарплаты наиболее оплачиваемых и наименее оплачиваемых специалистов в этих специализациях существенно отличаются. В других руководящих должностях и у опытных менеджеров проектов разброс зарплат существенно меньше, чем у Directors of Engineering.

За полгода выросли зарплаты специалистов по кибербезопасности и увеличился разрыв между наиболее и наименее оплачиваемыми специалистами.

Справка Finance.ua:

По данным опроса DOU, зарплаты QA имеют тенденцию к понижению. Исключение — зарплаты Team Lead, несколько выросшие в сегментах Automation QA и Manual QA, и зарплаты джуниоров, которые пока без изменений.

При этом медианная зарплата разработчиков выросла на $200 — до $3500, однако прежде всего благодаря росту зарплат Tech Lead, а также из-за структурных изменений — уменьшения количества джунов и увеличения доли Architect, работающих в продуктовых компаниях.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.