Сколько зарабатывают PM, HR, DevOps, Data Scientists и другие ІТ-специалисты в Украине — Finance.ua
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Сколько зарабатывают PM, HR, DevOps, Data Scientists и другие ІТ-специалисты в Украине

Личные финансы
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Сколько зарабатывают PM, HR, DevOps, Data Scientists и другие ІТ-специалисты в Украине
Сколько зарабатывают PM, HR, DevOps, Data Scientists и другие ІТ-специалисты в Украине
Медианные зарплаты во многих айти-специализациях выросли, однако частично это произошло из-за уменьшения количества специалистов с опытом до двух лет, интернов и джуниоров почти во всех специализациях.
При этом рост прежде всего наблюдается в зарплатах джуниоров и медлов, у сеньоров иногда падение медианной зарплаты.
Об этом свидетельствует обновленная статистика зарплат от DOU.
Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»). Для анализа уровней зарплаты мы используем медиану.
Сколько зарабатывают PM, HR, DevOps, Data Scientists и другие ІТ-специалисты в Украине

По должностям

Director of Engineering остается самой оплачиваемой позицией в украинском ІТ — медианная зарплата $8000. Далее руководители компаний и технические специалисты самого высокого уровня: Engineering Manager ($6100), CEO/founder ($6000), CTO ($5750).
Следующие по уровню зарплат — опытные менеджеры проектов (Program Managers, Delivery Managers, Product Owners) и Site Reliability Engineers, которые могут рассчитывать на $4000−5000.
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Также выше средних зарплаты DevOps-инженеров, специалистов по Data Science / ML / AI, Product Managers и Scrum Masters: медианные зарплаты по этим специализациям сейчас в пределах $3000−3600.
Ниже средних традиционно зарплаты нетехнических специалистов в ІТ, специалистов поддержки, выполняющих административные функции, а также сисадминов и HTML-кодеров (между $875 и $1700).
Сколько зарабатывают PM, HR, DevOps, Data Scientists и другие ІТ-специалисты в Украине
Самый большой разброс остается в зарплатах Directors of Engineering и Site Reliability Engineers. И зарплаты наиболее оплачиваемых и наименее оплачиваемых специалистов в этих специализациях существенно отличаются. В других руководящих должностях и у опытных менеджеров проектов разброс зарплат существенно меньше, чем у Directors of Engineering.
За полгода выросли зарплаты специалистов по кибербезопасности и увеличился разрыв между наиболее и наименее оплачиваемыми специалистами.

Справка Finance.ua:

  • По данным опроса DOU, зарплаты QA имеют тенденцию к понижению. Исключение — зарплаты Team Lead, несколько выросшие в сегментах Automation QA и Manual QA, и зарплаты джуниоров, которые пока без изменений.
  • При этом медианная зарплата разработчиков выросла на $200 — до $3500, однако прежде всего благодаря росту зарплат Tech Lead, а также из-за структурных изменений — уменьшения количества джунов и увеличения доли Architect, работающих в продуктовых компаниях.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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