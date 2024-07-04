Обзор рынка труда в IT-сфере: для кого было больше всего работы в начале лета и где наименьшая конкуренция — Finance.ua

Обзор рынка труда в IT-сфере: для кого было больше всего работы в начале лета и где наименьшая конкуренция Сегодня 14:02 — Личные финансы

Обзор рынка труда в IT-сфере: для кого было больше всего работы в начале лета и где наименьшая конкуренция

В июне на jobs.dou.ua опубликовали на 825 вакансий меньше, чем в мае. Но на 20% больше, чем в июне прошлого года. Среднее количество откликов на вакансию выросло в большинстве категорий.

Об этом сообщает Dou.ua.

Общее количество вакансий

В июне было опубликовано 4286 вакансий — это на 825 вакансий, или на 16% меньше, чем в мае. Но это на 20% больше, чем в июне прошлого года. Среди вероятных причин — сезонное проседание.

Если рассмотреть распределение по полугодиям, заметно, что рост количества вакансий на DOU начался во втором полугодии 2023-го — на 9%. Между тем, первое полугодие этого года принесло уже +22% к количеству вакансий.

При этом рост произошел как раз в первом квартале 2024 года. Во втором квартале было всего на 0,3% вакансий больше, чем в первом.

В первом полугодии возросло большинство категорий, за исключением C++, Unity, Architect, Scrum Master и некоторых других.

Наиболее быстро в первом полугодии 2024 года добавилось вакансий Rust, Blockchain и Office Manager. Из популярных категорий больше всего выросли Finance, Analyst, HR.

Количество вакансий во втором полугодии 2023 года и первом полугодии 2024 года по категориям

Таблица: Dou.ua

Из технических категорий в прошлом месяце несколько выросли Artist (43 вакансии), Big Data (21), ERP/SRM (25), Architect (29), Blockchain (13), React Native (34), Go (59), Android (35). Из нетехнических — Office Manager (25).

Остальные категории задело небольшое падение.

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Количество miltech-вакансий и отклики на них продолжает увеличиваться. В июне было уже более 200 вакансий и более 2000 откликов на них.

График: Dou.ua

Количество вакансий по регионам

Июньское снижение количества вакансий задело все локации и ремоут. Наиболее ощутимым оно было в Одессе и Львове (минус 27% и 21% соответственно).

За первое полугодие больше всего возросло количество вакансий за рубежом — на 39%. Стало больше и ремоут-вакансий и позиций в Киеве — на 18%. Во Львове всего лишь +3% к количеству вакансий за первое полугодие. В других крупных городах стало меньше предложений (в Виннице — минус 11% за первое полугодие, в Днепре — на 7%, в Одессе — на 4%).

Количество вакансий по опыту работы

В июне проседание заметно во всех категориях по опыту работы. Наиболее ощутимо оно в вакансиях, где не указан опыт работы — на 22%, для кандидатов без опыта работы — на 19%. За ними следуют вакансии для специалистов с опытом 5+ лет — минус 17% в июне.

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В первом полугодии 2024 года против второго полугодия 2023-го больше всего улучшилась ситуация для начинающих. Стало на 37% больше вакансий для специалистов без опыта и на 30% больше для тех, у кого меньше года опыта. На 25% увеличилась потребность в опытных специалистах. Рост есть в других категориях: +18% к количеству вакансий 3−5 лет опыта и +20% - до 1−3 лет опыта.

Среди кандидатов с опытом более пяти лет в июне наиболее востребованными были Python, Node. js и Java. Заметно уменьшилось количество вакансий Front-end для опытных (минус 27 вакансий).

Конкуренция

Хотя кандидаты в июне были менее активны, чем в мае, конкуренция все же выросла из-за уменьшения количества вакансий. В среднем 28,9 отклика на вакансию.

График: Dou.ua

В июне среднее количество откликов на вакансию выросло в 35 категориях, только в 16 оно незначительно снизилось.

Лидером по количеству откликов на вакансию в июне был Front-end (114,7 отзыва). За ним QA — 89,1. С февраля конкуренция среди тестировщиков снизилась на 22%.

На третьем месте — Java с рекордными 63 откликами на вакансию. Из интересного: в июне была только одна вакансия Java для начинающих с опытом менее года, и на нее пришлось 443 отклика кандидатов.

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Рост конкуренции в июне в меньшей степени задел нетехнические категории (лишь 4 из 10).

Напомним, по данным Dou.ua, медианная зарплата разработчиков выросла на $200 — до $3500, однако, прежде всего благодаря росту зарплат Tech Lead, а также из-за структурных изменений — уменьшение количества джунов и увеличение доли Architect, работающих в продуктовых компаниях.

По данным Work.ua, до полномасштабной войны отрасль IT была одной из самых привлекательных для соискателей. Впоследствии желание перейти в IT только усиливалось. Но в начале полномасштабного вторжения рынок труда в категории «IT, компьютеры, интернет» обвалился в 7 раз — с 9887 до 1363 вакансий.

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