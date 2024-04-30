Айтишники в ВСУ: продолжают ли компании выплачивать им зарплату — Finance.ua

Айтишники в ВСУ: продолжают ли компании выплачивать им зарплату Сегодня 09:05 — Личные финансы

Айтишники в ВСУ: продолжают ли компании выплачивать им зарплату

Большинство компаний сохраняют рабочие места для айтишников, которые присоединились к Силам обороны.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua.

Сохраняет ли работодатель рабочее место

67% служивших во время полномасштабного вторжения сказали, что компания оставляет за ними место, хотя большинство не может совмещать службу и работу.

20% специалистов все же работодатели уволили. Сейчас компании больше склонны сразу увольнять сотрудников, присоединяющихся к армии, чем в начале вторжения. Однако чем дольше служит айтишник, тем выше вероятность, что его все же уволят.

Компании все равно часто увольняют как опытных специалистов, так и начинающих — похоже, это в большей степени зависит от компании, а не от квалификации специалиста.

Инфографика: dou.ua.

Выплачивает ли работодатель зарплату

Большинство компаний сохраняют выплаты айтишникам в силах обороны: 30% получают часть зарплаты, еще 29% — зарплату полностью.

Чаще всего выплаты дают тем специалистам, за которыми оставляют рабочие места. Если специалиста увольняют, выплаты зачастую тоже прекращаются. Полную зарплату чаще платят сотрудникам, которые могут совмещать военную службу и работу.

Инфографика: dou.ua.

Трудоустройство ветеранов

Большинство айтишников, которые уволились с военной службы и приняли участие в нашем опросе, сейчас работают (75%). 63% вернулись на работу в свою компанию. 12% в поиске работы, еще 7% — на бенче или в неоплачиваемом отпуске.

Инфографика: dou.ua.

Самыми большими проблемами айтишников по возвращении с военной службы являются состояние здоровья (у 52% — физического, у 42% — психического), безразличие общества (47%) и утрата профессиональных навыков (45%).

Для тех, кто сейчас не работает, потеря работы — главная проблема (для 74%).

Всего 19% ветеранов отметили, что не испытывали особых проблем при возвращении в гражданскую жизнь. Лучше всего чувствуют себя те, кто после войска вернулся к работе в своей компании (25% из них не испытывали особых проблем).

Специалисты, дольше находившиеся на службе, называют больше проблем. Они чаще жалуются на проблемы со здоровьем, материальные затруднения и утрату профессиональных навыков. Лишь 3% айтишников, уволившихся за последние полгода, не испытывали особого труда при возвращении в гражданскую жизнь против 33% уволившихся более года назад.

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Большинство опрошенных айтишников в Украине — как тех, кто служит, так и тех, кто нет, — ожидают, что ІТ-компании будут поддерживать вернувшихся из армии специалистов. Только 3% считают, что компаниям не нужно ничего делать.

Ветераны, прежде всего, ожидают от ІТ-компаний профессиональной поддержки: 64% хотели бы видеть программы обучения и повышения квалификации, 63% — рабочие места для ветеранов.

Важна для них и помощь в преодолении последствий войны. 53% ветеранов хотели бы, чтобы в компаниях были программы психологической поддержки, а 53% - чтобы офисы были приспособлены для людей с инвалидностью.

Справка Finance.ua:

правительство увеличило размер государственной социальной помощи детям погибших защитников-добровольцев;

в центрах предоставления административных услуг откроют «единое окно» по предоставлению всего комплекса услуг ветеранам и членам их семей;

исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун заявил, что 70% ветеранов не знают о льготах и ​​услугах, гарантированных им действующим законом. Поэтому они не могут воспользоваться ими.

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Dou По материалам:

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