Как смена работы айтишников влияет на их зарплаты: результаты исследования — Finance.ua

Как смена работы айтишников влияет на их зарплаты: результаты исследования Сегодня 13:01 — Личные финансы

Как смена работы айтишников влияет на их зарплаты: результаты исследования

Медианные з.п. тех, кто менял работу в прошлом году, чаще всего не отличаются от зарплат тех, кто продолжает работать в той же компании.

Как свидетельствует аналитика DOU , зарплаты специалистов прежде всего зависят от опыта работы — у айтишников, которые в 2023 году перешли на новую работу, медианная зарплата такая же, как и у других коллег с аналогичным опытом.

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Конечно, на индивидуальном уровне возможно снижение зарплаты, когда айтишник переходит на новую работу. Индивидуальные изменения зарплат, к сожалению, мы сейчас проанализировать не можем (но обещаем это сделать летом). Но в общем, медианные зарплаты специалистов, переходящих на новую работу, не ниже зарплат работающих специалистов с таким же опытом работы.

Специалисты с опытом более 10 лет могут рассчитывать на более высокую зарплату при смене работы. Те, кто работает более 10 лет по нынешней специализации и сменил работу в 2023 году, получают больше тех, кто остался в своей компании — $5300 против $4940.

За рубежом ситуация более благоприятна для айтишников, готовых менять компанию. Там не только самые опытные специалисты, но и люди с опытом от 2 до 7 лет могут рассчитывать на более высокие зарплаты, когда снова трудоустраиваются: медианные зарплаты сменивших работу выше, чем у тех, кто остается в своей компании.

Зарплаты айтишников, которые потеряли работу и сейчас ищут новую, отличаются от трудоустроенных зарплат. Как правило, их медианные зарплаты на предыдущей работе были ниже зарплат тех, кто вовлечен в работу.

Мидлы и джуниоры чаще меняют работу

23% айтишников, живущих сейчас в Украине, сменили компанию в 2023 году. Не делали этого 65% специалистов. Около 8% в 2023-м нашли свою первую работу в ІТ.

Мидлы и джуниоры меняли работу несколько чаще сеньоров. 31% мидлов 30% джуниоров либо перешли в другую компанию в 2023 году, либо потеряли работу и теперь ищут новую. Среди сеньоров таковых 26%.

Реже всего меняли компанию специалисты уровня Lead+: только 13% из них где-то трудоустроились, а 2% ищут новое место.

Похожая ситуация и у украинских айтишников за границей. Около трети джуниоров, мидлов и сеньоров уже сменили работу или ищут ее против 12% среди специалистов уровня Lead+.

Чаще всего меняли работу специалисты по Customer Success (50% трудоустроились в другую компанию 2023 года или в поисках), геймдизайнеры (43%) и маркетологи, специалисты по PR, SMM и копирайтингу (42%).

Разработчики, QA, РМ и DevOps-специалисты, а также сисадмины, ERP/CRM специалисты, специалисты по HR, рекрутингу и финансам меняли работу реже других: более 65% из них работают там же, где год назад.

За рубежом ситуация похожая: маркетологи и дизайнеры меняли работу чаще других, а разработчики, QA, PM, DevOps и HR-специалисты реже. Среди отличий — специалисты Data Science и Data Engineering за рубежом чаще меняли работу, чем их коллеги в Украине (32% против 25%).

Справка Finance.ua:

как показал опрос, для айтишников при выборе компании для работы значимым фактором является оплата труда: рассматривая офер, 81% айтишников ожидают, что им предложат хорошую зарплату. Middle и Senior более требовательны к зарплате, которую им предлагают, чем менее опытные айтишники. Для джунов и интернов перспективы карьерного роста в компании (назвали 77% из них) почти так же важны, как и зарплата (73%).



на февраль 2024 года в Украине было 275 279 активных ФЛП, зарегистрированных по кодам деятельности, связанным с ІТ;

если же говорить о конкуренции в айти, то в январе этого года на одну вакансию свои резюме в среднем отправляли почти 27 ІТ-специалистов.

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