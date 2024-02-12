Сколько зарабатывают РМ, DevOps/SRE, HR и другие ІТ-специалисты — статистика Dou Сегодня 12:07 — Личные финансы

Сколько зарабатывают РМ, DevOps/SRE, HR и другие ІТ-специалисты — статистика Dou, Фото: Unsplash

Аналитики Dou провели исследование зарплат РМ, DevOps/SRE, HR, дизайнеров, аналитиков и других ІТ-специалистов. Оказалось, что во втором полугодии 2023 года выросли зарплаты Machine Learning / Deep Learning специалистов и увеличилось их количество. Зарплаты специалистов по Data Science продолжают расти, а зарплаты Data Engineers несколько снизились. Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»).

Медианные зарплаты в самых крупных специализациях практически не изменились.

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Data Science остается единственной специализацией с четким трендом роста зарплаты.

Медианные зарплаты: динамика, Інфографіка: Dou

Распределение зарплат по количеству анкет, Інфографіка: Dou

Медианные зарплаты по должностям

Руководители компаний остаются самыми оплачиваемыми специалистами. Медианная зарплата Director of Engineering $7215, Engineering Manager $6500, CTO $6000, CEO/(co-)founder $5870. На этом же уровне зарплаты System Architect ($6500).

За ними — специалисты по DevOps/SRE и РМ высокого уровня. Самые высокие зарплаты среди РМ у Program Manager ($4300) и Delivery Manager ($4200). Далее — Product Owner ($3900), Scrum Master ($3600) и Product Manager ($3500).

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Зарплаты специалистов по DevOps и SRE существенно отличаются. Медианная зарплата SRE — $4500, DevOps — $3500.

Следующие по уровню зарплат — специалисты по Data Science, Data Engineers, ML Engineers (медиана $3100).

Самые низкие зарплаты по-прежнему у специалистов по поддержке, сисадминов и HTML-кодеров.

Инфографика: Dou

CEO/(co-)founders и специалисты по SRE имеют наибольший разброс зарплат: зарплаты наиболее оплачиваемых и наименее оплачиваемых специалистов в этих специализациях могут существенно отличаться.

Зарплаты СТО, Engineering Manager и Program Manager, напротив, примерно на одном уровне.

Инфографика: Dou

Data Science. Data Scientists и Machine Learning/Deep Learning Engineers стали получать больше (+$330 и +$475), в то время как медианная зарплата Data Engineers снизилась на $300.

Падение коснулось прежде всего опытных Data Engineers: у специалистов уровня Middle -$350, до $2650, у Senior -$450, до $5200.

DevOps, SRE, Security, Sysadmin. Во втором полугодии остановилось продолжающееся с лета 2022 года падение зарплат SRE, а медианная зарплата выросла на $500 до $4500.

DevOps уровня Middle стали зарабатывать несколько больше (+200 до $3000), зарплаты на других уровнях не изменились за полгода.

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Зарплаты Security постепенно увеличиваются: на $153 за последние полгода. Рост затронул специалистов всех уровней.

Заплаты сисадминов преимущественно стабильны и в последние два года колеблются на уровне $1000−1100. Специалисты с опытом до трех лет получают $500−650, более трех лет — $1000−1400.

Director of Engineering, CTO. Остановилось падение зарплат технических специалистов C-level: медиана в конце 2023 $6000 против $5500 пол года назад. Прежде всего рост произошел благодаря зарплатам CEO/(co-)founders: медиана $5870 против $4700 пол года назад.

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Зарплаты технических специалистов С-level в аутсорсинговых и продуктовых компаниях во втором полугодии 2023 года не изменились — $6250.

Компании большего размера предлагают более высокие зарплаты этим специалистам: медиана $5000 в компаниях, где работает до 10 специалистов, против $6850 в компаниях с 200 и более специалистами.

HR. Медианная зарплата HR-специалистов выросла на $200 до $1500. Больше всего — у HR Director (+$462, до $3500). Уменьшились медианные зарплаты Talent Acquisition Manager (-$150) и Talent Researcher/Sourcer (-$100).

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Project Management. Зарплаты Project Managers снизились на $100 до уровня лета 2022 года. Самое существенное падение в зарплатах Delivery Manager (-$700) и Program Manager (-$425). В то же время Product Owner стали зарабатывать больше (+580 долларов за полгода). Несколько снизились зарплаты специалистов уровня Junior (-$135) и Middle (-$65).

Business, Product, Data Analyst. Практически сравнились зарплаты Business Analyst и Product Analyst из-за роста зарплат Product Analyst (+300 долларов за полгода).

Есть тенденция роста зарплат аналитиков уровня Middle: +$270 у Data Analyst и +$75 у Business Analyst. Зарплаты сеньоров, напротив, уменьшились с $3800 до $3500. Есть тенденция к понижению медианной зарплаты Data Analyst (-$155).

Designer. Есть тенденция роста зарплат дизайнеров. Медианная зарплата Product Designer несколько восстановилась после падения в первой половине 2023 года: +$100 за последние полгода.

Медианная зарплата UI/UX Designer почти без изменений (+25 долларов за последние полгода), но стали меньше получать начинающие (с $700 до $600 у джуниоров). Выросли зарплаты у 3D и 2D художников уровня Middle — до $1700 у специалистов по 3D и до $1300 у специалистов по 2D.

Marketing. Рост зарплат в маркетинге прекратился. Стали зарабатывать меньше как начинающие (-$75, до $600 у тех, кто работает по этой специализации менее года, и -$200 до $1000 у тех, кто имеет 1−2 года опыта), так и наиболее опытные специалисты по маркетингу (-$300, до $2700 у тех, кто имеет 10 и более лет опыта). Зарплаты специалистов, имеющих от трех до девяти лет опыта, без изменений.

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Customer Success, Sales Manager, Support. Зарплаты специалистов по поддержке и специалистов по продажам увеличились во второй половине 2023 года. У специалистов по Sales/Business development рост на $150, до $1150.

Медианная зарплата выросла на $100 у специалистов по Technical Support и Customer Support.

Наибольший рост медианной зарплаты у Customer Success (+$530).

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