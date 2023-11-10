Среднемесячная зарплата айтишника с 2020 года выросла вдвое — Госстат Сегодня 08:01 — Личные финансы

Среднемесячная зарплата айтишника с 2020 года выросла вдвое — Госстат

Недавно Государственная служба статистики обнародовала данные о среднемесячных заработных платах по видам экономической деятельности за первые два квартала 2023 года.

Журналисты dev.ua проанализировали , как менялась зарплата айтишников с 2020 года, сравнивая данные Госстата именно за I и II кварталы.

По данным Госстата, за 2020−2023 годы размер зарплаты айтишников увеличился почти в два раза.

В 2020 году средний размер зарплаты составлял 19 939 грн в первом квартале и 18 524 грн во втором.

В 2021 году айтишники в среднем зарабатывали 23 479 грн и 26 188 грн, I и II кварталы соответственно. По сравнению с 2020 годом существенное увеличение в размере более 7 000 грн произошло во втором квартале.

В первом квартале 2022 года средняя зарплата выросла до 30 544 грн, но во втором немного уменьшилась — до 28 140 грн. По всей видимости, по сравнению с 2021 годом ощутимого роста не произошло.

Однако в 2023 году зарплата заметно увеличилась по сравнению с прошлым годом: до 36 483 грн в первом квартале и 36 604 грн во втором.

Справка Finance.ua:

по данным Djinni, в 2023 году, с увеличением темпов роста конкуренции, айтишники стали на 40% реже менять работу;

большинству украинцев гораздо легче найти работу, чем в прошлом году, кроме ІТ-специалистов. Самая высокая конкуренция остается в Киевской, Винницкой, Харьковской, Львовской и Сумской областях.

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