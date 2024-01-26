Начало карьеры в ІТ: как айтишнки искали первую работу в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Начало карьеры в ІТ: как айтишнки искали первую работу в 2023 году (инфографика) Сегодня 09:02 — Личные финансы

Начало карьеры в ІТ: как айтишнки искали первую работу в 2023 году (инфографика), Фото: freepik.com

В 2023 году кандидаты в ІТ на должность junior-специалиста отправляли свои резюме в среднем 270 раз, прежде чем получить предложение работы.

Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-академии ІТ-профессий Mate academy

Возраст и образование кандидатов

Специалистов с предыдущей высшей технической специальностью — 33%, а тех, кто на момент начала работы не имел высшего образования — 7%. Наибольшей возрастной группой для овладения ІТ являются 16−24 года — 52% трудоустроенных. 39% составляет группа в возрасте 25−34 лет, а 9% - 35−45 лет. Начать карьеру можно и в возрасте 46+, таких специалистов в исследовании было 0,3%.

Инфографика: Mate academy

Пол

Данные подтверждают и то, что ІТ — это не только «мужская» работа.

37% от общего количества трудоустроенных выпускников — женщины. Если же смотреть соотношение в конкретном направлении, то больше всего их в сфере UI/UX Design — 80%, а меньше всего в Software Development — 20%. Поровну мужчин и женщин среди тестировщиков.

Инфографика: Mate academy

Путь к первой работе в ІТ

Поиск работы: если в первом квартале 2023 года количество откликов на вакансии для успешного трудоустройства составляло 235, то средняя цифра за весь год выросла до 270.

Ситуация с количеством компаний, в которых кандидат должен пройти этапы собеседований до первого оффера, оставалась стабильной весь период — в среднем от 2 до 6 компаний.

Первая зарплата: в первом квартале прошлого года средняя первая заработная плата кандидатов составила $663. Средний показатель за год демонстрирует незначительное снижение $630.

В распределении по направлениям наблюдается следующая ситуация: средняя зарплата Frontend-разработчиков составляет $518, Java — $733, Python — $563, QA — $591, UI/UX Design — $635.

Инфографика: Mate academy

Формат работы и местонахождение

39% выпускников работают из офиса, а 61% - на remote. 86% из них трудоустроены в Украине, 14% находятся за рубежом.

Инфографика: Mate academy

Уровень владения английским

Английский остается конкурентным преимуществом для работы в ІТ: 53% выпускников владеют языком на уровне Intermediate, 11,1% - Upper-Intermediate, 2,8% - Advanced.

Хотя и кандидаты с более низкими уровнями (Pre-Intermediate — 25,7%, Elementary — 7,4%) смогли трудоустроиться.

Инфографика: Mate academy

Напомним, по данным Djinni, SQL, Data Engineer и Lead Generation — в топе среди категорий по уровню спроса. Во всех трех категориях относительно мало кандидатов.

Как свидетельствуют данные исследования Dou.ua, медианная зарплата разработчиков снизилась впервые с начала полномасштабного вторжения. В декабре 2023 года медиана составила $3300 против $3435 полгода назад. Это коснулось специалистов почти всех уровней.

Наибольшее падение — в зарплатах специалистов уровня Senior (на $163, до $4738). Зарплаты Middle снизились на $100 до $2500. Начинающих тоже не обошла эта тенденция: медианная зарплата джуна составляла $950 против $1000 пол года назад. Интерны могут рассчитывать в среднем на $350 вместо $450.

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