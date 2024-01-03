Экспорт ІТ-услуг из Украины за январь-ноябрь 2023 года упал на 7% — Finance.ua

Экспорт ІТ-услуг из Украины за январь-ноябрь 2023 года упал на 7% Сегодня 12:30 — Казна и Политика

Экспорт ІТ-услуг из Украины за январь-ноябрь 2023 года упал на 7%

В ноябре объем экспорта ІТ-услуг из Украины составил $564 млн, что на $35 млн больше, чем в октябре. В то же время, за 11 месяцев года экспорт упал на 7,3%, до $6,1 млрд, по сравнению с аналогичным показателем год назад.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Национального банка.

По сравнению с показателем за ноябрь 2022 года ($580 млн) объем ІТ-экспорта в прошлом месяце снизился на $16 млн.

В то же время, по сравнению с данными за октябрь и сентябрь 2023-го ІТ-экспорт вырос на $35 млн и на $43 млн соответственно.

С января по ноябрь экспорт ІТ-услуг составил $6,1 млрд, что на $482 млн, или 7,3%, меньше, чем в этот же период прошлого года ($6,6 млрд).

Украинская IT-индустрия закрыла 2022 год с рекордным показателем экспорта — $7,34 млрд, свидетельствует статистика Нацбанка. Это самая большая сумма за время независимости. На IT приходится около половины всего экспорта услуг.

Тогда отрасль IT оказалась единственной сферой, сохранившей положительную динамику. Общий экспорт снизился на 35%.

По данным исследования IT Research Ukraine, украинский экспорт IT услуг уменьшается. По результатам 2023 года он составит $6,7−7,1 млрд. 2023 год станет первым за время независимости Украины, когда технологическая индустрия не покажет рост по сравнению с прошлым годом.

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