Экспорт ІТ-услуг из Украины за январь-ноябрь 2023 года упал на 7% — Finance.ua
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Экспорт ІТ-услуг из Украины за январь-ноябрь 2023 года упал на 7%

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Экспорт ІТ-услуг из Украины за январь-ноябрь 2023 года упал на 7%
Экспорт ІТ-услуг из Украины за январь-ноябрь 2023 года упал на 7%
В ноябре объем экспорта ІТ-услуг из Украины составил $564 млн, что на $35 млн больше, чем в октябре. В то же время, за 11 месяцев года экспорт упал на 7,3%, до $6,1 млрд, по сравнению с аналогичным показателем год назад.
Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Национального банка.
По сравнению с показателем за ноябрь 2022 года ($580 млн) объем ІТ-экспорта в прошлом месяце снизился на $16 млн.
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В то же время, по сравнению с данными за октябрь и сентябрь 2023-го ІТ-экспорт вырос на $35 млн и на $43 млн соответственно.
С января по ноябрь экспорт ІТ-услуг составил $6,1 млрд, что на $482 млн, или 7,3%, меньше, чем в этот же период прошлого года ($6,6 млрд).
Украинская IT-индустрия закрыла 2022 год с рекордным показателем экспорта — $7,34 млрд, свидетельствует статистика Нацбанка. Это самая большая сумма за время независимости. На IT приходится около половины всего экспорта услуг.
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Тогда отрасль IT оказалась единственной сферой, сохранившей положительную динамику. Общий экспорт снизился на 35%.
По данным исследования IT Research Ukraine, украинский экспорт IT услуг уменьшается. По результатам 2023 года он составит $6,7−7,1 млрд. 2023 год станет первым за время независимости Украины, когда технологическая индустрия не покажет рост по сравнению с прошлым годом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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