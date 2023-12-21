Как долго украинские айтишники работают в одной компании (инфографика) — Finance.ua

Как долго украинские айтишники работают в одной компании (инфографика) Сегодня 15:02 — Личные финансы

Как долго украинские айтишники работают в одной компании (инфографика)

Украинские айтишники любят менять компании, а специалисты, долго работающие на одном месте, — редкость. Лишь четверть айтишников работали в одной компании всю свою ІТ-карьеру.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.

Отмечается, что даже начинающие активно ищут новые места для работы: 17% интернов и 39% джунов работали в более чем одной компании.

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Чем опытнее специалист, тем больше компаний в его резюме: около половины Senior+ успели поработать в 3−4 компаниях, а около четверти — в пяти или больше.

Инфографика: Dou.

В среднем место работы меняют раз в два-три года, причем менее опытные специалисты делают это чаще.

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76% специалистов уровня Middle работают в нынешней компании менее трех лет. Среди Senior’ов таких меньше — 59%. Еще реже меняют компании специалисты уровня Lead+: только 38% из них перешли в новую компанию за последние три года, а 24% работают в нынешней компании более пяти лет. Всего лишь 31% айтишников с нынешней компанией более трех лет.

Инфографика: Dou.

Справка Finance.ua:

по данным Djinni, SQL, Data Engineer и Lead Generation — в топе среди категорий по уровню спроса;

на IT-рынке труда вакансий в этом году меньше, чем пять лет назад, общее количество составляет почти 49 000 вакансий. После рекордного 2021 года количество вакансий уменьшилось на 37%, а в этом году — еще на 31%.



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Dou По материалам:

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