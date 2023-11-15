Сколько времени украинские айтишники тратят на поиск работы — Finance.ua

Сколько времени украинские айтишники тратят на поиск работы Сегодня 09:01 — Личные финансы

Сколько времени украинские айтишники тратят на поиск работы

Сегодня 66% украинских айтишников считают, что найти новую работу им сейчас было бы сложно, и многие остаются на позиции или проекте, хотя хотели бы сменить место работы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua.

Как отмечается, 37% айтишников, которые сейчас имеют работу, хотели бы ее сменить. Однако вдвое меньше — 18% действительно планируют это сделать.

Инфографика: Dou.ua

52% опрошенных айтишников сказали, что искали работу за последние 12 месяцев.

В феврале 2023 года таковых было 43%. Число тех, кто искал новую работу, все равно выросло и в Украине, и за рубежом.

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64% искавших работу в течение последнего года ее нашли. Находящиеся в Украине специалисты чаще всего находят место именно в украинских ІТ-компаниях — 80% нашедших работу в течение последнего года. Выехавшие из Украины специалисты стали чаще трудоустраиваться в зарубежных компаниях: в феврале 60% новых наймов среди них были в зарубежных компаниях, а сегодня уже 69%.

Инфографика: Dou.ua

Хотя большинство соискателей нашли новое место, делать это пришлось дольше, чем раньше.

В феврале 2023 года 49% специалистов, нашедших новую работу в течение последнего года, потратили на поиск месяц или меньше. Сейчас только 37% айтишников могут уложиться в этот срок.

21% специалистов, которые искали работу в течение последнего года, потратили на это более трех месяцев — в прошлом году таких было всего 13% айтишников.

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Дольше всего трудоустраиваются новички: 40% тех, кто в этом году нашел первую работу в ІТ, потратили на это более трех месяцев. Специалистам с опытом более трех лет искать легче: около 60% из них справились за полтора месяца.

Инфографика: Dou.ua

Легче всего в этом году было специалистам по DevOps/SRE и HR/рекрутингу: более половины из них трудоустроились за месяц или меньше. Дизайнерам, QA и специалистам по Data Science/Data Engineering было труднее, чем другим: найти работу за месяц удалось лишь трети из них.

Оказавшиеся за рубежом айтишники тратили на поиск нового места столько же, сколько их коллеги в Украине.

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