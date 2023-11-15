Сколько времени украинские айтишники тратят на поиск работы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько времени украинские айтишники тратят на поиск работы

Личные финансы
138
Сколько времени украинские айтишники тратят на поиск работы
Сколько времени украинские айтишники тратят на поиск работы
Сегодня 66% украинских айтишников считают, что найти новую работу им сейчас было бы сложно, и многие остаются на позиции или проекте, хотя хотели бы сменить место работы.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua.
Как отмечается, 37% айтишников, которые сейчас имеют работу, хотели бы ее сменить. Однако вдвое меньше — 18% действительно планируют это сделать.
Инфографика: Dou.ua
Инфографика: Dou.ua
52% опрошенных айтишников сказали, что искали работу за последние 12 месяцев.
В феврале 2023 года таковых было 43%. Число тех, кто искал новую работу, все равно выросло и в Украине, и за рубежом.
Читайте также
64% искавших работу в течение последнего года ее нашли. Находящиеся в Украине специалисты чаще всего находят место именно в украинских ІТ-компаниях — 80% нашедших работу в течение последнего года. Выехавшие из Украины специалисты стали чаще трудоустраиваться в зарубежных компаниях: в феврале 60% новых наймов среди них были в зарубежных компаниях, а сегодня уже 69%.
Инфографика: Dou.ua
Инфографика: Dou.ua
Хотя большинство соискателей нашли новое место, делать это пришлось дольше, чем раньше.
В феврале 2023 года 49% специалистов, нашедших новую работу в течение последнего года, потратили на поиск месяц или меньше. Сейчас только 37% айтишников могут уложиться в этот срок.
21% специалистов, которые искали работу в течение последнего года, потратили на это более трех месяцев — в прошлом году таких было всего 13% айтишников.
Читайте также
Дольше всего трудоустраиваются новички: 40% тех, кто в этом году нашел первую работу в ІТ, потратили на это более трех месяцев. Специалистам с опытом более трех лет искать легче: около 60% из них справились за полтора месяца.
Инфографика: Dou.ua
Инфографика: Dou.ua
Легче всего в этом году было специалистам по DevOps/SRE и HR/рекрутингу: более половины из них трудоустроились за месяц или меньше. Дизайнерам, QA и специалистам по Data Science/Data Engineering было труднее, чем другим: найти работу за месяц удалось лишь трети из них.
Оказавшиеся за рубежом айтишники тратили на поиск нового места столько же, сколько их коллеги в Украине.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.