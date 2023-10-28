Украинские айтишники рассказали о трудностях при поиске работы — Finance.ua

Украинские айтишники рассказали о трудностях при поиске работы Сегодня 12:15 — Личные финансы

Украинские айтишники рассказали о трудностях при поиске работы

Самым трудным в поиске новой работы сейчас айтишники называют малое количество вакансий, отсутствие ответа или фидбэка от компании на отправленное резюме или пройденное интервью, а также длительный процесс прохождения собеседований, много этапов интервью или большие промежутки между ними.

Об этом свидетельствуют данные исследования Dou.ua.

Специалисты, которые работают менее двух лет или ищут первую работу в ІТ, чаще всего жалуются на недостаточное количество вакансий, отсутствие ответа от компаний, а также высокие требования к кандидатам.

Опытные специалисты, работающие пять или более лет, также недовольны зарплатами, которые не соответствуют их ожиданиям.

Однако, несмотря на трудности с поиском работы и малое количество вакансий, специалисты отмечали, что трудно найти хороший проект и компанию и понять, будет ли комфортно работать в новой команде. Кроме того, ищут проекты с интересной тематикой, доменом или технологиями, а не «обмен времени на деньги».

Инфографика: Dou.ua

Почти все айтишники, независимо от того, ищут они работу или нет, следят за ситуацией на рынке труда. Только 9% не интересуется этим вопросом.

Инфографика: Dou.ua

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