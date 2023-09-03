Сколько нужно работать айтишникам, чтобы получать зарплату в $5000 — Finance.ua
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Сколько нужно работать айтишникам, чтобы получать зарплату в $5000

Личные финансы
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Сколько нужно работать айтишникам, чтобы получать зарплату в $5000
Сколько нужно работать айтишникам, чтобы получать зарплату в $5000
55% Java-программистов с опытом работы более 3 лет получают заработную плату в размере более $5000.
Об этом сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.

Топ-специальности

Среди DevOps эта доля — 47%, на третьем городе Node. js-программисты (45%).
В конце топа — тестировщики. Только 1% Manual QA могут рассчитывать на $5000, а среди Support и HR таких зарплат в 2023 году не было вовсе.

Сколько нужно проработать, чтобы рассчитывать на $5000?

Сообщается, что раньше всех к таким зарплатам могут прийти бизнес-аналитики и Python-программисты. Средний опыт для найма с $5000 у них менее 7 лет, тогда как среди всех категорий для $5000 в среднем требуется 8 лет опыта.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni
Позже всех могут рассчитывать на такую ​​зарплату сейлзы (но всего 2%), маркетологи и дизайнеры. Среди программистов самый высокий порог в PHP — 9 лет. Среди них же самая низкая доля дорогих программистов, всего 19%.
В основе статистики — зарплаты кандидатов, нанятых в этом году и с опытом более 3 лет. А также средний опыт, с которым они начинают получать зарплату от $5000.

Справка Finance.ua:

  • до полномасштабной войны отрасль IT была одной из самых привлекательных для соискателей. Со временем желание перейти в ІТ только усиливалось. Но в начале полномасштабного вторжения рынок труда в категории «ІТ, компьютеры, интернет» обвалился в 7 раз — с 9 887 до 1 363 вакансий;
  • несмотря на войну, 66% ІТ-специалистов в Украине зарабатывают больше, чем тратят.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты👛

По материалам:
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