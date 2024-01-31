На что обращают внимание айтишники при выборе компании для работы (инфографика) — Finance.ua
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На что обращают внимание айтишники при выборе компании для работы (инфографика)

Личные финансы
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На что обращают внимание айтишники при выборе компании для работы (инфографика)
На что обращают внимание айтишники при выборе компании для работы (инфографика), Фото: freepik.com
На рейтинг компании как работодателя влияет уровень осведомленности о ней: специалисты больше хотят работать в известных компаниях. Специалисты в Киеве и Львове предпочитают разные компании: киевские специалисты чаще выбирают продуктовые компании, а львовские — сервисные.
Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU и Employer Branding Community.
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На что обращают внимание при выборе компании

Для специалистов важно не только название компании, в которой они работают. Рассматривая офер, 81% айтишники ожидают, что им предложат хорошую зарплату.
Middle и Senior более требовательны к зарплате, которую им предлагают, чем менее опытные айтишники. Для джунов и интернов перспективы карьерного роста в компании (назвали 77% из них) почти так же важны, как и зарплата (73%).
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Помимо зарплаты большинство айтишников обращают внимание на поведение компании и ее сотрудников. Для 70% важна атмосфера в команде и люди, с которыми придется работать. 61% учитывают отзывы о компании от знакомых или других айтишников. Для 57% важна гражданская позиция компании и ее руководства (волонтерство, поддержка ВСУ).
В самые важные критерии выбора офера входит гибкость формата работы, возможность самостоятельно решать: работать из дома или офиса (важно для 68% айтишников). Еще 64% хотят иметь гибкий график работы. Так же важны проект/ обязанности специалиста (назвали 66% опрошенных) и перспективы карьерного роста (65%).
Для тех, кто только ищет первую работу в ІТ, зарплата не приоритет: только 52% считают ее важной. Намного более важны для них карьерные перспективы (80%), менторство и возможность учиться новому, работая в компании (76%).
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU

Самые привлекательные работодатели для украинских айтишников

Безусловным лидером этого года является Grammarly: 69% айтишников хотели бы работать в этой компании. Около половины айтишников считают хорошим местом работы SoftServe, MacPaw, GlobalLogic, Ajax Systems, Intellias, EPAM, N-iX и ​​Ciklum.
Специалисты уровня Senior и выше более разборчивы в выборе компаний и называли их меньше, чем их менее опытные коллеги. Grammarly и MacPaw — безусловные лидеры среди этих специалистов.
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Айтишники уровня Middle и Junior более склонны к сервисным компаниям. В наиболее привлекательные для них работодатели, кроме Grammarly, вошли SoftServe и GlobalLogic. Джуны и интерны также привержены Ajax Systems.
Ищущие первую работу в ІТ чаще хотели бы работать в сервисных компаниях: в тройку самых привлекательных для респондентов входят SoftServe, EPAM и GlobalLogic.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Напомним, согласно исследованию DOU, медианная зарплата тестировщика, в отличие от зарплаты разработчика, за последние полгода не изменилась — она ​​составляет $2000.
Как показывают данные исследования онлайн-академии ІТ-профессий Mate academy, в 2023 году кандидаты в ІТ на должность junior-специалиста отправляли свои резюме в среднем 270 раз, прежде чем получить предложение работы.
Ситуация с количеством компаний, в которых кандидат должен пройти этапы собеседований до первого офера, оставалась стабильной весь период — в среднем от 2 до 6 компаний.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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