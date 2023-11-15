В Украине сейчас служат около 5000 айтишников. Сколько специалистов забронировано и как изменилась ситуация за полгода — Finance.ua

В Украине сейчас служат около 5000 айтишников. Сколько специалистов забронировано и как изменилась ситуация за полгода Сегодня 12:15 — Личные финансы

В Украине сейчас служат около 5000 айтишников. Сколько специалистов забронировано и как изменилась ситуация за полгода

На сегодняшний день в Украине насчитывается 362 000 IT-специалистов. В Украине сейчас служат ориентировочно 5000 айтишников, забронировано 3500.

Об этом пишет DOU со ссылкой на данные от IT Ukraine Association.

Полгода назад цифры были такими: 307 000 ІТ-специалистов, 2000 забронированных и 4000−4500 мобилизованных. Тогда общее количество военнообязанных айтишников составляло 150 тысяч.

Напомним, с июля украинское правительство работает над созданием удобного механизма бронирования работников критических отраслей в электронном формате. Запуск «єБронювання» Министерство экономики и Министерство цифровой трансформации планируют на конец текущего года.

Доступ к услуге «єБронювання» будет осуществляться через приложение «Дія». Через новый сервис руководители предприятия смогут узнать, сколько военнообязанных работников они смогут забронировать. Это станет возможно благодаря обмену данными между реестрами органов государственной власти, Министерства обороны и Генштаба ВСУ.

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Если ввести в сервис учетные данные конкретного работника, можно будет проверить, подпадает ли он под бронирование, имеет ли дефицитную военную специальность, нужно ли обновить данные в ТЦК и т. д. Если человек соответствует всем критериям бронирования, получает отсрочку от призыва на военную службу на полгода.

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