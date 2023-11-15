В Украине сейчас служат около 5000 айтишников. Сколько специалистов забронировано и как изменилась ситуация за полгода — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине сейчас служат около 5000 айтишников. Сколько специалистов забронировано и как изменилась ситуация за полгода

Личные финансы
100
В Украине сейчас служат около 5000 айтишников. Сколько специалистов забронировано и как изменилась ситуация за полгода
В Украине сейчас служат около 5000 айтишников. Сколько специалистов забронировано и как изменилась ситуация за полгода
На сегодняшний день в Украине насчитывается 362 000 IT-специалистов. В Украине сейчас служат ориентировочно 5000 айтишников, забронировано 3500.
Об этом пишет DOU со ссылкой на данные от IT Ukraine Association.
Полгода назад цифры были такими: 307 000 ІТ-специалистов, 2000 забронированных и 4000−4500 мобилизованных. Тогда общее количество военнообязанных айтишников составляло 150 тысяч.
Читайте также
Напомним, с июля украинское правительство работает над созданием удобного механизма бронирования работников критических отраслей в электронном формате. Запуск «єБронювання» Министерство экономики и Министерство цифровой трансформации планируют на конец текущего года.
Доступ к услуге «єБронювання» будет осуществляться через приложение «Дія». Через новый сервис руководители предприятия смогут узнать, сколько военнообязанных работников они смогут забронировать. Это станет возможно благодаря обмену данными между реестрами органов государственной власти, Министерства обороны и Генштаба ВСУ.
Читайте также
Если ввести в сервис учетные данные конкретного работника, можно будет проверить, подпадает ли он под бронирование, имеет ли дефицитную военную специальность, нужно ли обновить данные в ТЦК и т. д. Если человек соответствует всем критериям бронирования, получает отсрочку от призыва на военную службу на полгода.

Что делать мобилизованному ФЛП 🧐

По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.