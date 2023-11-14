Ситуация с работой в ІТ заметно усложнилась: 25% специалистов увольняли в течение последнего года (инфографика) — Finance.ua

Ситуация с работой в ІТ заметно усложнилась: 25% специалистов увольняли в течение последнего года (инфографика) Сегодня 12:00 — Личные финансы

Ситуация с работой в ІТ заметно усложнилась: 25% специалистов увольняли в течение последнего года (инфографика)

Увольнений айтишников в Украине становится больше, а продолжительность поиска работы растет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Dou.ua.

Как показал опрос, 25% украинских ІТ-специалистов увольняли в течение последнего года. 54% респондентов находят новую позицию в течение двух месяцев и дольше.

Ситуация с работой в ІТ заметно усложнилась

За последние 12 месяцев 25% айтишников уволили или не продлили контракт (полгода назад таких было всего 16%). Еще 16% специалистов ушли с работы или проекта по собственной инициативе, а 8% отправляли на бенч или в неоплачиваемый отпуск. В общей сложности 47% айтишников ушли с работы или проекта за последний год.

Инфографика: Dou.ua

Под сокращение подпадают как опытные айтишники, так и только недавно начавшие работать в индустрии. Чаще всего в последний год увольняли разработчиков (26%), QA (30%) и дизайнеров (28%).

На бенч или в неоплачиваемые отпуска чаще других тоже отправляют технических специалистов — DevOps/SRE (11% за последние 12 месяцев побывали на бенче), QA и Data Scientist/Data Engineer (по 10%), разработчиков (9%).

Боятся ли потерять работу

Ситуация с работой отражается на настроениях айтишников.

42% работающих сейчас боятся потерять работу, а среди специалистов с опытом менее трех лет таких 49%. Айтишники с опытом более пяти лет более уверенны в своем рабочем месте, однако и среди них 38% волнуются из-за возможной потери работы.

Инфографика: Dou.ua

Недавно пришедшие на работу в компанию специалисты чаще волнуются за свое место, чем их коллеги, работающие в одной компании дольше. Переживания коснулись даже опытных специалистов, недавно сменивших работу. Среди айтишников с опытом более пяти лет боятся потерять место 41% пришедших в компанию менее двух лет назад против 34% среди работающих дольше.

Больше всех возможной потерей работы обеспокоены тестировщики и дизайнеры (52% тех, кто сейчас работает, боятся остаться без работы). Наиболее оптимистичны специалисты по Data Science (только 30% из них волнуются из-за работы), DevOps и SRE (31%) и аналитики (35%).

Инфографика: Dou.ua

Айтишники из Киева и те, кто сейчас находится за границей, немного увереннее в своей работе — около 40% из них боятся потерять ее, в то время как в Днепре и Харькове таких почти половина.

Расскажите, есть ли у вас сейчас работа в новом опросе от Finance.ua:



Dou По материалам:

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