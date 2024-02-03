Минцифры назвало актуальное количество забронированных айтишников — Finance.ua

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Минцифры назвало актуальное количество забронированных айтишников

Личные финансы
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Минцифры назвало актуальное количество забронированных айтишников
Минцифры назвало актуальное количество забронированных айтишников
В сентябре 2023 года было забронировано 3400 ІТ-специалистов. По состоянию на конец января их было 3498.
Об этом сообщили DOU представители проектного офиса «Дія.City».
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Из 3498 забронированных ІТ-специалистов через Минцифры 1500 специалистов имеют повторное бронирование. Обычно компании, подающие на повторное бронирование, получают положительный ответ, отмечают в ведомстве: «Часто причины отказа — некорректное заполнение пакета документов или представление к бронированию военнообязанных с неактуализированными военно-учетными данными».
Кроме того, сейчас 620 ІТ-специалистов ожидают финального согласования со стороны Генштаба и Минэкономики.
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Также в Минцифре сообщили, ІТ-компании стали активнее подавать на бронирование своих военнообязанных работников, так как у многих истекает срок бронирования военнообязанных. Также добавляются новые компании, которые признаются критически важными впервые, что дает им право бронировать военнообязанных сотрудников.
Напоминаем, что парламент готовит законопроект, который может существенно изменить подход к бронированию военнообязанных. Депутаты предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников

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По материалам:
dev.ua
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