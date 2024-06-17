Гиг-контракт, ФЛП, официальное трудоустройство: кто из айтишников зарабатывает больше — Finance.ua

Гиг-контракт, ФЛП, официальное трудоустройство: кто из айтишников зарабатывает больше Сегодня 16:03 — Личные финансы

Гиг-контракт, ФЛП, официальное трудоустройство: кто из айтишников зарабатывает больше

Доля гиг-контракторов в IT растет, но в сервисных компаниях они получают более низкую зарплату, чем ФЛПы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.

Как оформлено трудоустройство

ФЛПы остаются основным способом трудоустройства айтишников в Украине: 76% IT-специалистов в начале 2024 года были оформлены именно так. Однако доля айтишников, работающих как ФЛП, постепенно уменьшается: летом 2023 года их было 81%, а в 2021—2022 годах — более 85%.

Доля гиг-контракторов, напротив, стремительно растет: в начале этого года так были оформлены 9% айтишников, хотя летом 2023-го — только 5%.

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Кроме гиг-контракторов, растет доля специалистов, работающих в штате компаний. Хотя здесь разница не столь существенна: если в 2021 году так работало 6% айтишников, то сейчас около 8%.

Приблизительно 5% айтишников никак не оформили свое сотрудничество с работодателем.

Инфографика: Dou

Начинающих часто не оформляют на работу: 30% интернов и 13% джунов имеют только устную договоренность с работодателем.

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Опытные специалисты чаще всего работают как ФЛП (79% айтишников уровня Middle+). Ключевых для компании людей чаще берут в штат: оформлены согласно КЗоТ 11% тех, кто с компанией более пяти лет, против 7% среди тех, кто меньше.

Трудоустройство по типу компании

У компаний всех направлений и специализаций, кроме государственных, ФЛП — это основной способ оформить сотрудника на работу. Что касается других вариантов, то продуктовые компании пользуются гиг-контрактами активнее других: 54% всех гиг-контракторов работают именно здесь. На втором месте — сервисные компании (37%). Аутстафинговые и государственные компании, как и стартапы, почти не используют гиг-контракты.

Аутстафинговые компании почти полностью полагаются на ФЛП: 90% их работников оформлены по такой модели.

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Стартапы чаще других компаний никак не оформляют сотрудничество со специалистом: 13% их сотрудников работают на неофициальной договоренности с работодателем.

87% работающих в государственных компаниях оформлены там согласно КЗоТ. На втором месте — продуктовые компании: в штат оформлены 12% специалистов, работающих в таких компаниях.

Инфографика: Dou

У кого самые высокие зарплаты

То, как специалист оформляет рабочие отношения с компанией, влияет на его зарплату.

Самые высокие зарплаты у специалистов, работающих через ФЛП-модель. Медианные зарплаты у гиг-контракторов несколько ниже, но такая разница прежде всего прослеживается в сервисных компаниях.

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Зарплаты специалистов в штате, как правило, ниже, чем у тех, кто оформлен как ФЛП или гиг-контрактор. Самые низкие медианные зарплаты у специалистов, работающих без какого-либо оформления трудовых отношений.

Инфографика: Dou

Напомним, украинские ІТ-компании пытаются поддерживать и своих сотрудников в Силах обороны, и ветеранов: для 68% айтишников в армии сохраняют рабочие места, а для 60% - денежные выплаты.

В апреле текущего года объем IT-экспорта уменьшился на 3,5% и составил $545 миллионов. Украинской экономике это принесло на $20 миллионов меньше по сравнению с мартом. Всего за первые четыре месяца объем экспорта компьютерных услуг составляет 2,1 миллиарда долларов. Это на $78 миллионов меньше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее отмечал , что специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий, должны быть забронированы, чтобы компании продолжали наполнять государственный бюджет.

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