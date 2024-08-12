Украинские IT-компании за первое полугодие сократили 2,4 тыс. работников — Finance.ua
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Украинские IT-компании за первое полугодие сократили 2,4 тыс. работников

Личные финансы
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Украинские IT-компании за первое полугодие сократили 2,4 тыс. работников
Украинские IT-компании за первое полугодие сократили 2,4 тыс. работников, www.freepik.com
За первые 6 месяцев 2024 года в 50 крупнейших IT-компаниях Украины количество специалистов сократилось на 2,4 тысячи. При этом за это время компании также наняли 5,5 тыс. новых специалистов.
Об этом свидетельствует исследование DOU.
Общее количество специалистов в 50 крупнейших IT-компаниях Украины по состоянию на июль 2024-го составляет 79,4 тыс. В первом полугодии оно сократилось на 2,4 тысячи, или на 2,9% (в январе было -5,3%).
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Несмотря на то, что количество специалистов уменьшается, темп оттока начал замедляться летом прошлого года.
График: DOU
График: DOU
Число технических специалистов в топ-50 за полгода уменьшилось тоже на 2,4 тыс., или на 3,8%. Это может быть связано не только с оттоком специалистов, но и с постепенным увеличением доли продуктовых компаний в рейтинге, которые традиционно имеют несколько меньше технических специалистов, чем сервисные.
График: DOU
График: DOU
Технические специалисты составляют 76,8% от общего количества людей в 50 крупнейших компаниях.

Основные причины оттока

Половина компаний продолжают легализовать релоцированных украинских специалистов за границей. Указывают это как одну из причин оттока специалистов.
Еще в четверти компаний самостоятельно увольнялись специалисты на бенче. Восемь компаний активно запускали новые проекты и развивали текущие. Столько же компаний имели организационные изменения.
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В общем же картина почти не отличается от той, что была зимой.
График: DOU
График: DOU
В первом полугодии 2024 года 50 крупнейших IT-компаний наняли 5,5 тыс. новых специалистов. Это почти столько же, как зимой. Половина всех наймов приходится на продуктовые компании.

Открытие новых офисов

92% компаний имеют офисы в Киеве. Во Львове их количество уменьшилось, но почти половина компаний там представлена. Более 10 компаний из топ-50 работают в Одессе, Днепре, Виннице и Харькове.
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Шесть компаний в первом полугодии закрыли один из своих офисов в Украине.
График: DOU
График: DOU
11 компаний открыли новые офисы в первом полугодии 2024 года, но только за рубежом. В Украине новых офисов не появилось.
Самой распространенной локацией остается Польша — пять компаний открыли свои офисы там. Две компании выбрали Буэнос-Айрес (Аргентина).

Планы по найму работников

Половина компаний фокусируется на своем развитии в Украине. Четверть планирует нанимать больше людей за границей, чем в Украине.
График: DOU
График: DOU
Планы по найму в Украине остаются умеренными. Зимой было семь компаний, которые планировали вырасти более чем на 200 специалистов в ближайшие полгода. Сейчас таких четырех.
График: DOU
График: DOU
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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