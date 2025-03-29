Цены на продукты выросли на 20%: какие товары подорожали больше всего — Finance.ua

Цены на продукты выросли на 20%: какие товары подорожали больше всего Сегодня 08:16 — Личные финансы

Цены на продукты выросли на 20%: какие товары подорожали больше всего, Фото: freepik

Оптовые цены производителей промышленной продукции в феврале 2025 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 37,0%. Цены в пределах Украины выросли на 40,0%, за пределы Украины — на 15,9%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 20,2%, в том числе в пределах Украины — на 18,0%, за пределы Украины — на 29,1%.

На что цены выросли больше всего

Больше всего выросли цены в производстве молочных продуктов — на 21,2%, в т. ч. внутри Украины — на 21,4%.

В производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий цены поднялись на 15,8%, в том числе внутри Украины — на 16,4%.

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В производстве мяса цены выросли на 10,2%, в том числе внутри Украины — на 12,0%.

Производители напитков подняли цены на 8,5%, в том числе внутри Украины — на 8,6%.

Цены у производителей сахара упали за год на 1,5%, в т. ч. внутри Украины выросли на 0,4%.

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Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.

Напомним, в Украине в марте 2025 года продолжают расти цены на продовольственные товары, причинами чего являются изменения в спросе и предложениях, а также сезонные факторы, влияющие на рынок.

Основными причинами роста цен были: сезонный фактор, подкреплявшийся колебанием температурных и климатических условий. Однако увеличение надоев молока должно изменить ценовую ситуацию на рынке с наступлением тепла (ориентировочно на конец апреля).

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