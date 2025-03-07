В 2025 году пять новых украинских продуктов появятся на рынке Китая — Finance.ua

В 2025 году пять новых украинских продуктов появятся на рынке Китая Сегодня 21:33

Госпродпотребслужба работает над открытием рынка КНР для некоторых видов агропродукции.

«Сейчас согласованы протоколы и в ближайшее время мы будем подписывать их с китайской стороной о поставках гороха и водных продуктов дикого отлова», — отметил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Он отметил, что подписание необходимых протоколов об экспорте украинского гороха в Китай планировалось подписать еще в 2024 году.

«На завершающей стадии переговорный процесс с Китаем касательно кормов для домашних животных, мяса птицы и муки. Убежден, что в этом году мы завершим эти процедуры, и еще три объемных рынка Китая будут открыты для украинских производителей», — подытожил Сергей Ткачук.

agronews По материалам:

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