В 2025 году пять новых украинских продуктов появятся на рынке Китая — Finance.ua
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В 2025 году пять новых украинских продуктов появятся на рынке Китая

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Госпродпотребслужба работает над открытием рынка КНР для некоторых видов агропродукции.
«Сейчас согласованы протоколы и в ближайшее время мы будем подписывать их с китайской стороной о поставках гороха и водных продуктов дикого отлова», — отметил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.
Он отметил, что подписание необходимых протоколов об экспорте украинского гороха в Китай планировалось подписать еще в 2024 году.
«На завершающей стадии переговорный процесс с Китаем касательно кормов для домашних животных, мяса птицы и муки. Убежден, что в этом году мы завершим эти процедуры, и еще три объемных рынка Китая будут открыты для украинских производителей», — подытожил Сергей Ткачук.
По материалам:
agronews
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