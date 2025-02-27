Цены на яйца снизились благодаря увеличению объемов продукции — Finance.ua

Цены на яйца снизились благодаря увеличению объемов продукции
Средняя цена на куриные яйца в Украине в феврале 2025 составила 66,7 грн за десяток.
Об этом говорится в отчете ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» по итогам ежемесячного мониторинга цен на основные продукты питания в стране.
Отмечается, что этот уровень на 13% ниже январского, однако на 7% выше показателя февраля прошлого года.
В УКАБ отметили, что цены на яйца снизились по сравнению с декабрьскими показателями.
«Такое снижение обусловлено послепраздничной нормализацией рыночных процессов: производство яиц возобновилось после пикового спроса в праздничный период, что привело к увеличению объемов продукции и снижению цен», — пояснили специалисты.
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