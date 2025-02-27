Цены на яйца снизились благодаря увеличению объемов продукции — Finance.ua

Цены на яйца снизились благодаря увеличению объемов продукции Сегодня 06:33

Средняя цена на куриные яйца в Украине в феврале 2025 составила 66,7 грн за десяток.

Об этом говорится в отчете ассоциации « Украинский клуб аграрного бизнеса » по итогам ежемесячного мониторинга цен на основные продукты питания в стране.

Отмечается, что этот уровень на 13% ниже январского, однако на 7% выше показателя февраля прошлого года.

В УКАБ отметили, что цены на яйца снизились по сравнению с декабрьскими показателями.

«Такое снижение обусловлено послепраздничной нормализацией рыночных процессов: производство яиц возобновилось после пикового спроса в праздничный период, что привело к увеличению объемов продукции и снижению цен», — пояснили специалисты.

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