Послы ЕС согласовали новые пошлины на агропродукцию из россии и беларуси — Finance.ua

Послы ЕС согласовали новые пошлины на агропродукцию из россии и беларуси Сегодня 20:20 — Мир

Комитет постоянных представителей ЕС на уровне послов согласовал мандат для дальнейших переговоров с Европарламентом о введении тарифов на сельскохозяйственную продукцию и удобрения происхождением из россии и беларуси.

Такая информация обнародована сегодня на сайте Европейского совета

«Совет ЕС принял позицию на переговоры с Европейским парламентом относительно регуляторных правил по применению тарифов на остальную аграрную продукцию из россии и беларуси, а также на определенные азотные удобрения. Как ожидается, эти тарифы сократят российские экспортные поступления и ограничат способность россии финансировать агрессивную войну против Украины», — говорится в сообщении.

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Как отмечается ранее, в 2023 году, ЕС уже ввел тарифы против определенных видов аграрной продукции из россии, в частности зерновых культур, но в то время эти защитные меры охватывали только 15 процентов российского аграрного экспорта. После того как будут введены новые тарифы, под их действие подпадает вся аграрная продукция происхождением из россии.

Речь идет о значительных суммах денег. Например, по состоянию на 2023 год 25 процентов всего импорта удобрений в ЕС приходилось на россию — в объеме около 3,6 миллиона тонн, что принесло 1,28 миллиарда евро в бюджет кремля.

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Новые тарифы, согласованные сегодня Комитетом постоянных представителей ЕС, сократят зависимость европейских стран от аграрного импорта из россии и беларуси, стимулируют развитие европейской промышленности по производству удобрений и позволят убедиться, что рф не получает коммерческих преимуществ от продолжения экспорта в ЕС.

При этом тарифы на российские и белорусские удобрения будут вводиться постепенно в течение трех лет с одновременной диверсификацией поставок удобрений из третьих стран, чтобы обеспечить их доступность для европейских фермеров.

Как только Европейский парламент согласует предложенные меры, Совет ЕС будет способен формально принять новые регуляторные правила квалифицированным большинством голосов.

Напомним, 28 января текущего года Европейская комиссия приняла предложение ввести тарифы на импорт всех сельскохозяйственных товаров и азотных удобрений из россии и беларуси, которые до сих пор не подпадали под европейские ограничения, и передала их на рассмотрение и утверждение Совету ЕС и Европарламенту.

Укрінформ По материалам:

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