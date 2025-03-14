Крупнейшие производители пищевых продуктов просят Трампа освободить часть импорта от пошлин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Крупнейшие производители пищевых продуктов просят Трампа освободить часть импорта от пошлин

Фондовый рынок
19
Крупнейшие производители пищевых продуктов просят Трампа освободить часть импорта от пошлин
Крупнейшие производители пищевых продуктов просят Трампа освободить часть импорта от пошлин
Ключевые производители пищевых продуктов, среди которых PepsiCo, Conagra, JM Smucker, Quaker Oats и кофейный бренд Folgers, обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить целевое освобождение от тарифов на импорт какао и фруктов.
Об этом пишет Reuters.
В письме, направленном Ассоциацией потребительских брендов (Consumer Brands Association), которая представляет интересы компаний, была высказана просьба об освобождении от пошлин на ингредиенты, которые не доступны в США, с целью поддержки производителей.
Читайте также
В число импортных товаров, отсутствующих на внутреннем рынке, входят кофе, овес, какао, специи, тропические фрукты и жесть, необходимые для производства пищевых продуктов и бытовых товаров.
«Мы считаем, что целенаправленное и тщательно выверенное исключение этих ингредиентов и материалов из тарифов целесообразно для лучшей защиты американских производителей и поддержки усилий по снижению потребительской инфляции», — говорится в письме.
Читайте также
Том Мадрецкий, вице-президент по вопросам кампаний и специальных проектов Ассоциации потребительских брендов, заявил, что цель обращения — начать диалог с администрацией Трампа относительно возможных исключений из пошлин. По его словам, тарифы должны применяться стратегически с фокусом на защиту производителей. Он также отметил, что бамбуковое волокно из Австралии, которое используется в абсорбирующих прокладках для подгузников, также недоступно на внутреннем рынке.
Американские компании Colgate-Palmolive и Edgewell также ощущают влияние тарифов. Colgate, производящая зубную пасту в Мексике, ищет способы минимизировать эффекты пошлин, но не ожидает, что ей удастся полностью снизить их. Компания Procter&Gamble также заявила, что, вероятно, ей придется повысить цены из-за тарифной войны между странами.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems