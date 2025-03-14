Крупнейшие производители пищевых продуктов просят Трампа освободить часть импорта от пошлин — Finance.ua

Крупнейшие производители пищевых продуктов просят Трампа освободить часть импорта от пошлин Сегодня 07:33 — Фондовый рынок

Крупнейшие производители пищевых продуктов просят Трампа освободить часть импорта от пошлин

Ключевые производители пищевых продуктов, среди которых PepsiCo, Conagra, JM Smucker, Quaker Oats и кофейный бренд Folgers, обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить целевое освобождение от тарифов на импорт какао и фруктов.

Об этом пишет Reuters

В письме, направленном Ассоциацией потребительских брендов (Consumer Brands Association), которая представляет интересы компаний, была высказана просьба об освобождении от пошлин на ингредиенты, которые не доступны в США, с целью поддержки производителей.

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В число импортных товаров, отсутствующих на внутреннем рынке, входят кофе, овес, какао, специи, тропические фрукты и жесть, необходимые для производства пищевых продуктов и бытовых товаров.

«Мы считаем, что целенаправленное и тщательно выверенное исключение этих ингредиентов и материалов из тарифов целесообразно для лучшей защиты американских производителей и поддержки усилий по снижению потребительской инфляции», — говорится в письме.

Том Мадрецкий, вице-президент по вопросам кампаний и специальных проектов Ассоциации потребительских брендов, заявил, что цель обращения — начать диалог с администрацией Трампа относительно возможных исключений из пошлин. По его словам, тарифы должны применяться стратегически с фокусом на защиту производителей. Он также отметил, что бамбуковое волокно из Австралии, которое используется в абсорбирующих прокладках для подгузников, также недоступно на внутреннем рынке.

Американские компании Colgate-Palmolive и Edgewell также ощущают влияние тарифов. Colgate, производящая зубную пасту в Мексике, ищет способы минимизировать эффекты пошлин, но не ожидает, что ей удастся полностью снизить их. Компания Procter&Gamble также заявила, что, вероятно, ей придется повысить цены из-за тарифной войны между странами.

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