Канада объявила о новых пошлинах на американские товары на $21 миллиард — Finance.ua

Канада объявила о новых пошлинах на американские товары на $21 миллиард Сегодня 11:29 — Мир

Канада объявила о новых пошлинах на американские товары на $21 миллиард

Канада объявила, что наложит на США пошлины на сумму в 29,8 миллиарда канадских долларов ($20,69 миллиарда) в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на сталь и алюминий.

NBC News. Об этом заявил министр финансов Канады Доминик Леблан, пишут Reuters

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Пошлины Канады касаются стали на сумму 12,6 млрд канадских долларов и алюминия на сумму 3 млрд канадских долларов, а также ряда американских товаров на сумму 14,2 млрд канадских долларов.

Среди товаров, пострадавших от канадских контртарифов, есть компьютеры, спортивное оборудование и изделия из чугуна.

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Так Канада отреагировала на введенные Штатами 25-процентные пошлины на канадскую сталь и алюминий, которые заработали 12 марта. Накануне Трамп угрожал, что повысит их до 50%, но впоследствии дополнительные тарифы отменили.

«Администрация США вновь вносит разлад и беспорядок в невероятно успешное торговое партнерство и повышает стоимость товаров повседневного спроса как для канадских, так и для американских домохозяйств», — заявил Франсуа-Филипп Шампань, министр инноваций, науки и промышленности Канады.

theБабель По материалам:

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