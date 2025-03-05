Из-за пошлин Трампа автомобили могут подорожать — Finance.ua

Из-за пошлин Трампа автомобили могут подорожать 05.03.2025, 00:15 — Технологии&Авто

Пошлины против Канады и Мексики могут привести к повышению цен на автомобили в США на 12 000 долларов. Это ударит по потребителям и посеет хаос в запутанной сети автомобильных поставок.

Издание Bloomberg пишет, что стоимость производства кроссовера-утилитарщика вырастет по меньшей мере на 4 000 долларов, а электромобиля — в три раза. И эти расходы, скорее всего, будут переведены на плечи потребителей.

«Такое повышение стоимости приведет к прямому — и, как я ожидаю, почти немедленному — снижению продаж моделей, имеющих наибольшее влияние на торговлю», — заявил Патрик Андерсон, главный исполнительный директор Anderson Economic Group.

Пошлины в 25% на импорт из Канады и Мексики грозят усугубить кризис доступности авто, который уже вытесняет покупателей с рынка. Даже до введения пошлин цены на автомобили в среднем приближались к 50 000 долларов, что более чем на 20% выше, чем пять лет назад. Ситуация также ставит под сомнение предвыборные обещания Трампа по поводу сдерживания инфляции, поскольку доверие потребителей упало до минимума за последние четыре года из-за опасений по поводу влияния импортных пошлин.

Лидеры промышленности предупреждали, что меры нанесут серьезный ущерб продажам, прибыли и занятости в отрасли. Они также коснутся некоторых из самых узнаваемых и продаваемых моделей, таких как пикап Chevrolet Silverado и внедорожник Ford Bronco Sport.

Во время встречи с представителями Министерства торговли руководители Ford и Stellantis указали, что Белому дому следует сосредоточиться на миллионах импортируемых автомобилей, в которых нет американских комплектующих. При этом некоторые автомобили исчезнут, поскольку автопроизводители перестанут выпускать наиболее пострадавшие модели.

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В анализе Anderson Economic Group отмечается, что внедорожник со «значительным» количеством мексиканских комплектующих подорожает почти на 9000 долларов, а пикап — на 8000 долларов.

«Тарифы такого масштаба, как угрожает Трамп, отрицательно отразятся на продажах авто», — отмечает Anderson.

Продажи автомобилей уже падают, поскольку потребители вынуждены бороться с высокими ценами и стоимостью кредитов. В результате снижения продаж в январе показатель потребительских расходов с поправкой на инфляцию упал больше всего за четыре года.

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Ден Гирш, руководитель автомобильного сегмента в Северной и Южной Америке в консалтинговой компании AlixPartners, считает, что продажи авто в США могут упасть на полмиллиона машин даже при менее значительном повышении цен. Это связано с тем, что автопроизводители прекратят выпуск некоторых моделей в Канаде и Мексике и перенесут побольше продукции на заводы в США.

К примеру, под угрозу исчезновения попадут собираемые в Мексике модели Ford, такие как пикап Maverick, внедорожник Bronco Sport и электрический Mustang Mach-e. Кроме того, GM производит пикапы Chevrolet Silverado в Мексике, Канаде и США, а Stellantis — пикапы Ram в Мексике и США.

Гендиректор компании Джим Фарли предупредил, что новые пошлины «проделают в американской промышленности такую ​​дыру, какой мы еще никогда не видели».

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