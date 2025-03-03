Бензин, дизель и автогаз подешевели в феврале — Finance.ua

Бензин, дизель и автогаз подешевели в феврале Сегодня 08:33

Бензин, дизель и автогаз подешевели в феврале

Розничные цены на бензин и дизель в Украине упали в феврале 2025 года. Автогаз подешевел на АЗС более значительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

По данным мониторинга, средние розничные цены 28 февраля января 2025 года на бензин А-95 составляют 56,91 гривны за литр (-0,05 гривны в месяц), на дизельное топливо 55,30 гривны за литр (-0,02 гривны), на автогаз — 36,9 гривны.

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем горючего. За февраль 2025 года цены на нефть Brent упали с 76,5 до 73% долларов.

Кроме того, в Украине с 1 сентября 2024 года повысили акцизы на горючее. Это было первым этапом повышения налогов. С 1 января 2025 года акцизы снова выросли. Это привело к повышению цен на АЗС.

В НБУ ожидают ускорения роста цен. «По мере исчерпания запасов под влиянием утвержденного повышения акцизов темпы роста цен на горючее ускорятся до более чем 13% в текущем году», — прогнозируют в НБУ.

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, сейчас наблюдается пик «мертвого сезона» — потребление горючего минимальное, а его запасов много. Поэтому высока вероятность того, что в ближайшем будущем цены могут еще немного снизиться.

«Я уверен, что потенциал для снижения цен есть. Основной фактор — низкий спрос. Продажи сейчас фактически отсутствуют, поэтому их нужно стимулировать, а лучший способ — снижение цены. Поэтому вероятно, что цены на все виды горючего, такие как А-98, А-95, А-92 и дизель, могут снизиться. Однако относительно газа ситуация иная. Газ, по-моему, не имеет значительного потенциала для снижения, поскольку его цена уже стабильна. А вот нефтепродукты — бензин и дизель — действительно могут подешеветь», — сказал Куюн.

Напомним, розничные цены на бензин, дизель и автогаз выросли за 2024 год. Средние розничные цены 2 января 2025 года на бензин А-95 составляли 55,55 гривны за литр (+4,07 гривны за год), на дизельное топливо 52,75 гривны за литр (1,25 гривны), на автогаз 35,41 гривны за литр (5,5%).

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