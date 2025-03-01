Рейтинг лучших семейных автомобилей (фото) — Finance.ua

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Рейтинг лучших семейных автомобилей (фото)

Технологии&Авто
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Рейтинг лучших семейных автомобилей (фото)
Рейтинг лучших семейных автомобилей (фото), Фото: freepik
Хороший семейный автомобиль должен отвечать базовым требованиям практичности и комфорта и также должен быть безопасным и технологичным.
Учитывая это, журналисты Autocar создали собственный список лучших автомобилей для семьи.

Kia Sorento

Автомобиль занимает 5 строчку в рейтинге. Kia Sorento станет отличным вариантом для тех, кто ищет большую технологичную семиместную машину.
Рейтинг лучших семейных автомобилей (фото)
На украинском рынке модель предлагается с 2,2-литровым дизельным двигателем в паре с 8-ступенчатой ​​АКПП с двойным сцеплением и стандартной системой полного привода.
Такая комбинация обеспечивает хорошую управляемость, динамику и комфорт во время долгих поездок.

Škoda Octavia Combi

На 4 месте — новая Škoda Octavia Combi. Это один из самых практичных автомобилей в своем классе.
Рейтинг лучших семейных автомобилей (фото)
Просторный багажник в 640 литров позволит перевозить не только несколько больших чемоданов, но и другие полезные в далеком путешествии вещи. Линейка двигателей также достаточно широкая и насчитывает бензиновые, гибридные и дизельные версии.

Škoda Kodiaq

Третью строчку занимает Škoda Kodiaq, который является отличным вариантом для тех, кто ищет пятиместный автомобиль с высоким клиренсом.
Рейтинг лучших семейных автомобилей (фото)
Покупатели смогут выбирать среди 2,0-литровых бензиновых и дизельных двигателей. Модель имеет отличный дисплей информационно-развлекательной системы, просторный 910-литровый багажник и просторный салон.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf является настоящим бестселлером вне зависимости от поколения, поэтому подойдет для людей, которые ищут компактный, но просторный автомобиль для преимущественно городского цикла езды.
Рейтинг лучших семейных автомобилей (фото)
Авто имеет привлекательный дизайн и, несмотря на длину всего в 4282 мм от бампера до бампера, предлагает гораздо больше комфорта и места для пассажиров по сравнению с конкурентами.

BMW 3 Series Touring

Первенство в рейтинге завоевывает универсал BMW 3 серии Touring — это то, что стоит взять, если вы твердо убеждены, что семейная жизнь и наслаждение от вождения не должны быть взаимоисключающими.
Рейтинг лучших семейных автомобилей (фото)
Даже базовая версия 320i обеспечивает ощущение обратной связи и контроля, что сделает рутинную поездку менее хлопотной.
По материалам:
Телеканал 24
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