Трамп приостановил на месяц действие импортных пошлин для Канады — Finance.ua
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Трамп приостановил на месяц действие импортных пошлин для Канады

Мир
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Трамп приостановил на месяц действие импортных пошлин для Канады
Трамп приостановил на месяц действие импортных пошлин для Канады
Президент США Дональд Трамп согласился отложить на месяц введение 25% пошлин на значительную часть канадского импорта.
Об этом пишет CBC News.
«Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он снова откладывает до 2 апреля вступление в силу пошлин на некоторые канадские товары, предоставив стране хотя бы частичную передышку от карательных 25% сборов», — говорится в материале.
Отмечается, что объявленная приостановка будет касаться только канадского импорта, соответствующего соглашению о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (CUSMA). По приблизительным оценкам Белого дома, 62% импорта из Канады в США все равно будут облагаться дополнительным сбором.
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Однако министр финансов Канады Доминик Леблан заявил, что временного облегчения таможенного бремени для Канады недостаточно, поэтому введенные ранее зеркальные канадские пошлины на американские товары стоимостью 30 млрд долларов пока останутся в силе. «Впрочем, как проявление доброй воли Канада согласилась до 2 апреля отложить введение второй фазы зеркальных пошлин, которые должны быть наложены на американские товары стоимостью 125 млрд долл.», — утверждает CBC News.
По словам Леблана, Канада стремится к полной отмене пошлин Трампа и возвращению правил торговли до того состояния, в котором они находились до инаугурации действующего президента США в январе.
По материалам:
Укрінформ
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