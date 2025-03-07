Трамп приостановил на месяц действие импортных пошлин для Канады — Finance.ua

Трамп приостановил на месяц действие импортных пошлин для Канады Сегодня 11:14 — Мир

Трамп приостановил на месяц действие импортных пошлин для Канады

Президент США Дональд Трамп согласился отложить на месяц введение 25% пошлин на значительную часть канадского импорта.

Об этом пишет CBC News

«Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он снова откладывает до 2 апреля вступление в силу пошлин на некоторые канадские товары, предоставив стране хотя бы частичную передышку от карательных 25% сборов», — говорится в материале.

Отмечается, что объявленная приостановка будет касаться только канадского импорта, соответствующего соглашению о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (CUSMA). По приблизительным оценкам Белого дома, 62% импорта из Канады в США все равно будут облагаться дополнительным сбором.

Однако министр финансов Канады Доминик Леблан заявил, что временного облегчения таможенного бремени для Канады недостаточно, поэтому введенные ранее зеркальные канадские пошлины на американские товары стоимостью 30 млрд долларов пока останутся в силе. «Впрочем, как проявление доброй воли Канада согласилась до 2 апреля отложить введение второй фазы зеркальных пошлин, которые должны быть наложены на американские товары стоимостью 125 млрд долл.», — утверждает CBC News.

По словам Леблана, Канада стремится к полной отмене пошлин Трампа и возвращению правил торговли до того состояния, в котором они находились до инаугурации действующего президента США в январе.

Укрінформ По материалам:

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