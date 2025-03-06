Пошлины больнее всего ударят по США, а не по другим странам, — The Hill — Finance.ua
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Пошлины больнее всего ударят по США, а не по другим странам, — The Hill

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Пошлины больнее всего ударят по США, а не по другим странам, — The Hill
Пошлины больнее всего ударят по США, а не по другим странам, — The Hill
Большинство американцев во время нового опроса заявили, что основное бремя пошлин президента Дональда Трампа ощутят на себе США, а не другие страны.
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Издание The Hill пишет, что на вопрос о «стоимости пошлин на иностранную продукцию, импортированную в США», 54% респондентов заявили, что, по их мнению, «преимущественно компании и люди в США» ощутят на себе все бремя. 24% сказали, что «в основном пострадают компании и люди в стране, которые экспортируют продукцию».
Опрос также показал, что большинство респондентов, а именно 68%, считают, что «повышение пошлин на импортируемые в США иностранные товары, как правило, приводит к росту цен». 8% заявили, что повышение пошлин на иностранные товары, импортируемые в США, как правило, «не влияет на цены».
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Отмечается, что опрос проводился 1−4 марта, в нем приняли участие 1 638 человек, а погрешность составила 3,7 процентных пункта.
Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также удвоил пошлины на китайские товары. Американский лидер выразил раздражение по поводу потока фентанила в его страну, но эксперты отмечают, что из-за границы с Канадой в США попадает не так много наркотиков.
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В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна вводит 25% пошлины на американские товары на сумму 30 миллиардов долларов немедленно и еще на 125 миллиардов долларов через 21 день.
По материалам:
УНІАН
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