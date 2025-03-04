Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар — Finance.ua
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Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

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Китай ввел новые пошлины в размере 15% на американскую курятину, пшеницу и другие товары. Это стало ответом на недавнее повышение пошлин со стороны США на китайский импорт.
Китай объявил о новых пошлинах для сельхозпродукции из США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Комиссии по тарифам Государственного совета (правительства) Китая.
Издание отмечает, что Пекин сообщил о соответствующем решении через несколько минут после вступления в силу последнего пакета пошлин президента США Дональда Трампа на китайский импорт.
15% пошлины будут наложены на курятину, пшеницу, кукурузу и хлопок, говорится в заявлении.
Кроме того, пошлина в размере 10% будет введена Китаем на сорго, сою, свинину, говядину, напитки, фрукты, овощи и молочную продукцию из США.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 4 марта вступят в силу 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики. Кроме того, дополнительные 10% сборов вводятся для товаров из Китая.
По материалам:
УНН
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