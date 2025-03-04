Трамп подписал указ о повышении пошлин на китайские товары — Finance.ua

Трамп подписал указ о повышении пошлин на китайские товары Сегодня 11:32 — Мир

Трамп подписал указ о повышении пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении с 10% до 20% пошлины на китайские товары.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Отмечается, что в указе Трампа причиной такого шага называют то, что Китай не смог принять меры для прекращения поступления синтетических опиоидов, в частности фентанила, в США, что представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Америки. Именно с целью устранения такой угрозы Трамп применил свои полномочия и повысил тарифы вдвое.

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«Признавая тот факт, что КНР не приняла надлежащих мер по смягчению кризиса незаконных наркотиков, в главу 2(a) Указа № 14 195 внесены изменения, изъяв слова «10 процентов» и вставив вместо них слова «20 процентов», — говорится в указе.

Новые тарифы вступают в силу уже сегодня, во вторник, 4 марта.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США без всяких исключений.

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Также Трамп планирует ввести пошлины на автомобили «в районе 25%» и аналогичные пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции.

С момента своей инаугурации Трамп ввел 10% пошлину на весь импорт из Китая, в дополнение к существующим сборам из-за неспособности Китая остановить торговлю фентанилом. Он также объявил, а затем отложил на месяц 25% пошлины на товары из Мексики и неэнергетический импорт из Канады.

Китай в ответ на действия Трампа ввел 10% пошлины на нефть, сельскохозяйственную технику и 15% на уголь и сжиженный газ.

Діло По материалам:

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