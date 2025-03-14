Послы ЕС согласовали продление санкций против россии еще на полгода — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Послы ЕС согласовали продление санкций против россии еще на полгода

20
Послы ЕС согласовали продление санкций против россии еще на полгода
Послы ЕС согласовали продление санкций против россии еще на полгода
ЕС продлил на полгода персональные санкции против россии, которые охватывают около 2400 человек и компаний. Ограничения включают замораживание активов и запрет на въезд.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 марта.
Срок действия ограничений истекал 15 марта 2025 года. Решение было принято письменной процедурой в пятницу в Брюсселе.
По требованию Венгрии из списков санкций исключили несколько человек, сообщает редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. Среди них — экс-руководитель компании «Еврохим» Владимир Рашевский, сестра олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, бизнесмен Вячеслав Моше Кантор и министр спорта рф Михаил Дегтярев.
ЕС каждые полгода пересматривает санкции, что требует единогласного согласия всех стран-членов. Венгрия не раз прибегала к угрозам заблокировать санкции, чтобы выторговать уступки от Брюсселя.
13 марта Financial Times сообщила, что Венгрия может помешать продлению санкций ЕС против примерно 2000 россиян, если бизнесмена Михаила Фридмана не исключат из списка.
Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

👉 Пройти опрос

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems