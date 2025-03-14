Послы ЕС согласовали продление санкций против россии еще на полгода — Finance.ua

Послы ЕС согласовали продление санкций против россии еще на полгода Сегодня 13:00

Послы ЕС согласовали продление санкций против россии еще на полгода

ЕС продлил на полгода персональные санкции против россии, которые охватывают около 2400 человек и компаний. Ограничения включают замораживание активов и запрет на въезд.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 марта.

The EU increases pressure on Russia.



We extend our sanctions on nearly 2400 individuals & entities over Russia’s ongoing aggression against Ukraine, including:



- Travel bans

- Asset freezes

- Ban on funding/resources



Our determination to support Ukraine is decisive. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 14, 2025

Срок действия ограничений истекал 15 марта 2025 года. Решение было принято письменной процедурой в пятницу в Брюсселе.

По требованию Венгрии из списков санкций исключили несколько человек, сообщает редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. Среди них — экс-руководитель компании «Еврохим» Владимир Рашевский, сестра олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, бизнесмен Вячеслав Моше Кантор и министр спорта рф Михаил Дегтярев.

🇷🇺 sanctions passed for another six months. Kantor, Ismailova, Mikhail Degtyaryov and Rashevsky removed from the list. https://t.co/pJY2uicYgL — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 14, 2025

ЕС каждые полгода пересматривает санкции, что требует единогласного согласия всех стран-членов. Венгрия не раз прибегала к угрозам заблокировать санкции, чтобы выторговать уступки от Брюсселя.

13 марта Financial Times сообщила, что Венгрия может помешать продлению санкций ЕС против примерно 2000 россиян, если бизнесмена Михаила Фридмана не исключат из списка.

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