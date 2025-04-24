Украинский урожай может стать жертвой войны — Finance.ua

Украинский урожай может стать жертвой войны Сегодня 19:33 — Аграрный рынок

Украинский урожай может стать жертвой войны

как ключевой мировой поставщик зерна благодаря способности экспортировать большую часть выращенного. Об этом пишет Урожаи зерновых в Украине далеко не самые большие в мире, но страна зарекомендовала себяОб этом пишет Reuters

Успеху Украины способствовало быстрое увеличение производства кукурузы, которое в 2010-х годах утроилось. Некоторые ранние прогнозы говорят о том, что эта мрачная тенденция может сохраниться и в 2025—2026 годах, что, если она реализуется, может еще больше сократить долю экспорта Украины и принести пользу конкурирующим поставщикам, как США.

Мизерный урожай украинской пшеницы и относительно средние перспективы россии могут оказывать давление на мировые поставки пшеницы в 2026 году. Но масличные культуры остаются светлым пятном для украинских фермеров.

С 2022 года зерновое хозяйство в Украине стало преимущественно убыточным из-за логистических проблем, связанных с войной, и других экономических факторов. Производство основных зерновых культур — кукурузы, ячменя и пшеницы — в 2024−25 годах было одним из самых низких за последнее десятилетие, сократившись на 34% по сравнению с показателем 2021−22 годов из-за уменьшения посевных площадей.

Киевский атташе Министерства сельского хозяйства США оценил уборочную площадь пшеницы в Украине в 2025−26 годах на 22-летнем минимуме.

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