Сколько стоит аренда гектара украинской земли в 2025 году — Finance.ua

Сколько стоит аренда гектара украинской земли в 2025 году Сегодня 09:36 — Аграрный рынок

Сколько стоит аренда гектара украинской земли в 2025 году

Государственная земля — это востребованный ресурс, за который аграрии соревнуются вне зависимости от размера участков. Об этом свидетельствуют результаты работы Земельного банка.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Он отметил, что предложение субаренды активизировало рынок — и дало каждому шанс получить землю на прозрачных условиях.

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Спрос стабильно высокий во всех сегментах по размеру земельных участков:

до 10 га — в среднем 3,2 предложения на один лот;

10−50 га — 7 предложений/лот;

50−100 га — 8,1 предложений/лот;

100−200 га — 7,4 предложений/лот;

200−500 га — 7,5 предложений/лот;

500−1000 га — 12 предложений/лот;

свыше 1000 га — 6 предложений/лот.

Конкуренция дает эффект: средняя стоимость субаренды составила 21 500 грн за гектар, а в некоторых сегментах цена росла до более чем 30 тыс. грн/га.

«И это лишь часть эффекта. Каждый выходящий в обращение гектар запускает экономику: выращивание продукции, уплату налогов, минимальное налоговое обязательство (МНС), занятость в общинах», — написал Коваль.

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По его словам, благодаря открытым торгам государство возвращает землю в работу, а фермеры получают равный доступ к ресурсу.

Согласно данным Опендатабота, в конце апреля 2025 года средняя стоимость одного гектара земли составила 86 655 гривен (+32 тыс. грн от предыдущего месяца). Это самый высокий показатель с начала года и весомый сигнал для рынка, находящийся в фазе трансформации.

Самая высокая средняя цена была зафиксирована в Днепропетровской области — 358 305 грн за гектар.

На второй позиции — Ивано-Франковская область со средней ценой 172 336 грн/га.

Далее следуют Тернопольщина (162 417 грн), Львовщина (104 046 грн) и Донецкая область (101 047 грн).

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