Сколько стоит аренда гектара украинской земли в 2025 году — Finance.ua

Сколько стоит аренда гектара украинской земли в 2025 году
Государственная земля — это востребованный ресурс, за который аграрии соревнуются вне зависимости от размера участков. Об этом свидетельствуют результаты работы Земельного банка.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
Он отметил, что предложение субаренды активизировало рынок — и дало каждому шанс получить землю на прозрачных условиях.
Спрос стабильно высокий во всех сегментах по размеру земельных участков:
- до 10 га — в среднем 3,2 предложения на один лот;
- 10−50 га — 7 предложений/лот;
- 50−100 га — 8,1 предложений/лот;
- 100−200 га — 7,4 предложений/лот;
- 200−500 га — 7,5 предложений/лот;
- 500−1000 га — 12 предложений/лот;
- свыше 1000 га — 6 предложений/лот.
Конкуренция дает эффект: средняя стоимость субаренды составила 21 500 грн за гектар, а в некоторых сегментах цена росла до более чем 30 тыс. грн/га.
«И это лишь часть эффекта. Каждый выходящий в обращение гектар запускает экономику: выращивание продукции, уплату налогов, минимальное налоговое обязательство (МНС), занятость в общинах», — написал Коваль.
По его словам, благодаря открытым торгам государство возвращает землю в работу, а фермеры получают равный доступ к ресурсу.
Согласно данным Опендатабота, в конце апреля 2025 года средняя стоимость одного гектара земли составила 86 655 гривен (+32 тыс. грн от предыдущего месяца). Это самый высокий показатель с начала года и весомый сигнал для рынка, находящийся в фазе трансформации.
- Самая высокая средняя цена была зафиксирована в Днепропетровской области — 358 305 грн за гектар.
- На второй позиции — Ивано-Франковская область со средней ценой 172 336 грн/га.
- Далее следуют Тернопольщина (162 417 грн), Львовщина (104 046 грн) и Донецкая область (101 047 грн).
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