На 2025 год запланировано увеличить бюджетную поддержку с/х товаропроизводителей до 10,9 млрд грн. — Finance.ua
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На 2025 год запланировано увеличить бюджетную поддержку с/х товаропроизводителей до 10,9 млрд грн.

Аграрный рынок
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На 2025 год запланировано увеличить бюджетную поддержку с/х товаропроизводителей до 10,9 млрд грн.
На 2025 год запланировано увеличить бюджетную поддержку с/х товаропроизводителей до 10,9 млрд грн.
В прошлом году бюджетная поддержка производителей составила 7,075 миллиарда гривен и происходила по бюджетным программам Минагрополитики и Минэкономики.
Об этом сказала нардеп Нина Южанина.
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39 процентов этого объема (2,78 млрд грн) было обеспечено за счет международных финансовых организаций.
Средства наших партнеров были направлены как дотации на 1 га (70%), как дотации на содержание КРС (22%) и как дотации на содержание коз и овец (8%).
Остальное из общего фонда Государственного бюджета, в том числе было направлено 1,36 миллиарда гривен на предоставление грантов для создания или развития:
— перерабатывающих предприятий (65%);
— садоводства, ягодничества и виноградарства (23%);
— тепличного хозяйства (12%).
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Бюджетное финансирование компенсации расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения в 2024 году составило лишь 0,4 млрд грн (помним, что более 2,5 миллиарда гривен были изъяты для выплаты «Зимової єПідтримки»).
На 2025 год запланировано увеличить бюджетную поддержку с/х товаропроизводителей до 10,9 млрд гривен, из которых уже 43 процента могут быть профинансированы за счет средств международных финансовых организаций.
Напомним, Украина вошла в ТОП-3 лидеров по экспорту органической продукции в ЕС в 2024 году. В 2024 году по сравнению с предыдущим периодом объемы поставок органических товаров в страны Европейского Союза выросли на 17,4% и достигли 203,9 тысячи тонн.
Украина существенно увеличила экспорт органической продукции на европейский рынок.
Благодаря росту объемов экспорта Украина заняла третье место среди 123 стран-экспортеров органической продукции в Европейский Союз.
По материалам:
Finance.ua
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