ЕС открыл свой рынок для украинских семян подсолнечника, рапса и свеклы — Finance.ua

ЕС открыл свой рынок для украинских семян подсолнечника, рапса и свеклы Сегодня 20:20 — Аграрный рынок

ЕС открыл свой рынок для украинских семян подсолнечника, рапса и свеклы

Совет Европейского Союза 12 июня признал эквивалентность украинских стандартов производства семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои европейским требованиям.

Согласно этому решению, семена указанных культур, произведенные в Украине, смогут попасть на рынок ЕС.

Что это дает

Это означает, что базирующиеся в ЕС компании смогут диверсифицировать свои районы производства семян. Новые правила также будут способствовать поддержке непрерывных поставок высококачественных семян в ЕС.

«Решение предоставляет эквивалентность семян свеклы, подсолнечника, брюквы и сои, произведенных и сертифицированных в Украине, семян кормовых растений, произведенных в Республике Молдова и официально сертифицированных ее органами, а также соответствующим полевым проверкам, которые проводятся. Эквивалентность подтверждает, что национальные процедуры двух стран предлагают те же гарантии по характеристикам семян и правилам экспертизы, идентификации и контроля семян, что и применяемые к семенам, собранным в ЕС», — отмечается в сообщении.

Аналогичное разрешение получила Молдова для семян кормовых растений.

Решение вступит в силу через 20 дней после опубликования в Официальном журнале ЕС.

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