ЕС открыл свой рынок для украинских семян подсолнечника, рапса и свеклы — Finance.ua
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ЕС открыл свой рынок для украинских семян подсолнечника, рапса и свеклы

Аграрный рынок
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ЕС открыл свой рынок для украинских семян подсолнечника, рапса и свеклы
ЕС открыл свой рынок для украинских семян подсолнечника, рапса и свеклы
Совет Европейского Союза 12 июня признал эквивалентность украинских стандартов производства семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои европейским требованиям.
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Согласно этому решению, семена указанных культур, произведенные в Украине, смогут попасть на рынок ЕС.
Что это дает
Это означает, что базирующиеся в ЕС компании смогут диверсифицировать свои районы производства семян. Новые правила также будут способствовать поддержке непрерывных поставок высококачественных семян в ЕС.
«Решение предоставляет эквивалентность семян свеклы, подсолнечника, брюквы и сои, произведенных и сертифицированных в Украине, семян кормовых растений, произведенных в Республике Молдова и официально сертифицированных ее органами, а также соответствующим полевым проверкам, которые проводятся. Эквивалентность подтверждает, что национальные процедуры двух стран предлагают те же гарантии по характеристикам семян и правилам экспертизы, идентификации и контроля семян, что и применяемые к семенам, собранным в ЕС», — отмечается в сообщении.
Аналогичное разрешение получила Молдова для семян кормовых растений.
Решение вступит в силу через 20 дней после опубликования в Официальном журнале ЕС.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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