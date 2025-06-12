Агроэкспорт в Евросоюз может остановиться через 2−3 месяца — Finance.ua

Агроэкспорт в Евросоюз может остановиться через 2−3 месяца Сегодня 06:09 — Аграрный рынок

Агроэкспорт в Евросоюз может остановиться через 2−3 месяца

Украине и Европейской комиссии следует в течение июня-июля 2025 года наработать решение о дальнейшем режиме торговли, иначе украинский агроэкспорт остановится.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, пишет «Интерфакс-Украина».

По его мнению, объема обновленных квот ЕС хватит на 2−3 месяца по большинству направлений и негативного влияния на сектор в этот период не будет. Однако если за этот период решение не будет найдено, то в августе-сентябре предложенные квоты на агропродукцию начнут исчерпываться по принципу «7/12», и агроэкспорт в ЕС остановится.

Высоцкий считает, что «наиболее чувствительными» ограничения будут на такие товарные позиции как сахар, мясо птицы, мед, биоэтанол, пшеница, томатная паста, соки, сухое молоко и сливочное масло.

«Это те продукты, по которым объективно Украина имеет потенциал экспорта больше, чем квоты 2021 года. Если не удастся договориться об увеличении объемов, тогда может быть негативное влияние», — констатировал он.

Высоцкий добавил, что одним из сценариев переговоров является разделение ограничений на торговые таможенные коды, что может быть своеобразным спасением для таких товаров как мука, макаронные изделия и т. п. , которые попали под одну квоту вместе с зерном и могут существенно пострадать.

Он рекомендовал аграриям и трейдерам активно искать альтернативные рынки для сбыта агропродукции.

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