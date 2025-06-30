Все подорожало из-за неблагоприятных погодных условий весной — аналитик о фруктах и ​​овощах Сегодня 06:46 — Аграрный рынок

Все подорожало из-за неблагоприятных погодных условий весной — аналитик о фруктах и ​​овощах

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка отметил, что фрукты и овощи подорожали из-за неблагоприятных погодных условий весной.

Об этом он рассказал в эфире Общественного радио:

«Все (фрукты и овощи. — Ред.) выросло из-за неблагоприятных погодных условий весной. Эта причина переросла в определенный неурожай или увеличение себестоимости производства продукции, что и повлияло на повышение цены», — отметил Гопка.

Он добавил, что если же говорить о приятно удививших ценах по сравнению с прошлым годом, то это огурцы. «Они в этом году, пожалуй, дешевле, чем в прошлом», — объяснил эксперт.

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По его словам, сейчас еще не начался сезон помидоров из открытого грунта, но, скорее всего, следует ожидать, что и помидоры в этом году будут дешевле, чем в прошлом. Этому есть несколько причин. Это увеличение предложения за счет импорта и закрытого грунта весной.

«Как только что начнутся предложения из открытого грунта, то можно будет наблюдать дальнейшее снижение цены. Погодные условия относительно благоприятные для того, чтобы продукция поступала из открытого грунта и не была повреждена. Есть солнце, небольшие колебания температуры, нет жары, осадков. Все это сейчас более-менее способствует выращиванию продукции из открытого грунта», — добавил Гопка.

Громадське радіо По материалам:

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