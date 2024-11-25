Приватизация земли во время военного положения: нужно ли успеть до 2025-го — Finance.ua

Приватизация земли во время военного положения: нужно ли успеть до 2025-го Сегодня 09:04 — Личные финансы

Приватизация земли во время военного положения: нужно ли успеть до 2025-го

Можно ли приватизировать земельный участок во время военного положения и действительно ли это нужно сделать до начала 2025 года — ответили специалисты Юридического советчика

Эксперты получили вопрос: Добрый день! Имеем в собственности дом, приватизированный, но находящийся под домом земельный участок не приватизирован. Действительно ли обязательно приватизировать этот участок до января 2025? Прочла в интернете, что все неприватизированные до нового года участки заберут.

Ответ

Согласно подп. 5 п. 27 разд. Х Земельного кодекса Украины, во время действия военного положения безвозмездная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству в целях такой безвозмездной передачи, разработка такой документации запрещается.

Исключение:

безвозмездная передача земельных участков в частную собственность владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений),

безвозмездная передача в частную собственность гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до вступления в силу настоящего Кодекса (Земельный кодекс Украины вступил в силу 01.01.2002).

То есть, если человек хочет приватизировать землю, на которой сооружено его недвижимое имущество ИЛИ землю, которая была передана ему в пользование до 01.01.2002 г. — сделать это возможно даже во время действия военного положения.

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Действительно ли приватизировать такую ​​землю нужно до января 2025 года?

Специалисты обращают внимание, что согласно ст. 13 Закона Украины «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)», неистребованной является земельная доля (пай), на которую не получен документ, удостоверяющий право на нее, или земельная доля (пай), право на которую заверено в соответствии с законодательством, но которая не была выделена в натуре (на местности).

То есть здесь речь идет только о паях — земельных долях земельных участков в натуре (на местности) из земель, принадлежавших коллективным сельскохозяйственным предприятиям, сельскохозяйственным кооперативам, сельскохозяйственным акционерным обществам на праве коллективной собственности.

То есть, если Вы/Ваши родственники входили в КСП и после их распада получили сертификат на пай, до последних законодательных изменений такой участок нужно было оформить до 1 января 2025 г.

продлен до 1 января 2028 года. В то же время 8 ноября 2024 года вступил в силу Закон Украины от 8 октября 2024 года № 3993-IX, согласно которому срок для оформления права собственности на паи для владельцев неистребованной земельной доли/их наследников

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