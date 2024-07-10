Открытие рынка земли в Украине: основные показатели за 3 года функционирования — Finance.ua

Открытие рынка земли в Украине: основные показатели за 3 года функционирования Сегодня 21:01 — Аграрный рынок

Открытие рынка земли в Украине: основные показатели за 3 года функционирования

1 июля 2024 года прошло три года, когда в Украине заработал рынок земли.

В 2021 году было возобновлено право собственности украинцев на землю, открыв возможности свободной продажи и покупки земельных участков сельскохозяйственного назначения для физических лиц, являющихся гражданами Украины. А с 1 января 2024 года рынок земли был открыт и для юридических лиц.

Все эти шаги стали важным источником поступлений для экономического укрепления Украины.

Основные показатели за три года функционирования рынка земли:

По данным Киевской школы экономики, капитализация рынка сельскохозяйственных земель в Украине выросла более чем на 202,5 ​​млрд грн. Земля приобрела новую справедливую ценность и стала источником благосостояния в первую очередь для сельских громад.

Начиная с октября 2021 года, предоставление коммунальных земель в аренду происходит открыто и доступно всем через электронные аукционы на платформе Prozorro.Продажи. С тех пор в аренду успешно передано 7918 земельных участков коммунальной собственности, что приносит громадам ежегодно 594,2 млн грн дохода.

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Доля доходов местных бюджетов от обращения и использования земель в совокупных налоговых поступлениях громад достигла 15%. При этом доходы громад от обращения сельскохозяйственных земель постепенно растут: так, за I квартал 2024 года в бюджеты громад поступило более 14 млрд грн налоговых поступлений, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. С 1 января 2024 года доступ к рынку земель получили юридические лица. По состоянию на май 2024 года они составляют 20% всех участников земельного рынка. Залог земли стал инструментом для привлечения инвестиций, поэтому Национальный банк Украины повысил ликвидность земли с 0,35 до 0,5%.

По состоянию на конец мая 2024 года в обращении находилось 1,34% от общей площади всех сельхозземель в Украине, что соответствует общеевропейским стандартам и демонстрирует стабильность рынка.

Справка Finance.ua:

по данным Опендатабот, 567 322 га сельскохозяйственной земли было приобретено за три года открытия земельного рынка в Украине;

за это время украинцы заключили 253 416 сделок по продаже земельных участков по средней цене в 41 тыс. грн. за 1 га. Больше всего покупали землю в 2023 году — 179 921 га;

Согласно исследованию Киевской школы экономики, цены купли-продажи сельхозземель в мае 2024 года существенно выросли по сравнению с предыдущими месяцами и сейчас самые высокие за все время существования рынка земли: средневзвешенная цена гектара в мае составила 45 тыс. грн, что на 8,2% выше, чем в апреле 2024 года, и на 5,6% выше, чем в марте текущего года.

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