Для общин меняются правила землеотвода — Finance.ua

Для общин меняются правила землеотвода Сегодня 15:00 — Аграрный рынок

Для общин меняются правила землеотвода

С 1 января 2025 года общины, не имеющие плана пространственного развития, не смогут заниматься отводом земельных участков, их жители — изменять целевое назначение своих участков, а предприниматели — расширять бизнес.

Об этом сообщает глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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Отсутствие такого плана для общины означает задержку финансирования восстановительных мер и повышение рисков хаотической застройки и рейдерства. А наличие будет способствовать увеличению поступлений в местные бюджеты как минимум на 10−20%.

По ее словам, с 1 января 2025 года вступает в силу соответствующее законодательство — Закон № 711 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о планировании использования земель». Согласно ему, каждая украинская территориальная община должна приступить к разработке плана своего пространственного развития. Этот документ является одновременно и градостроительной документацией на местном уровне, и документации по землеустройству.

Он охватывает всю территорию общины и не имеет срока действия, но очень гибкий, ведь изменения можно вносить ежегодно. И только с этим документом община сможет отвести земельный участок под садик, школу или жилье, предприниматель — расширить свой бизнес, а обычный житель — изменить целевое назначение своего участка.

При этом Шуляк отметила — из-за того, что процесс создания плана пространственного развития для общин новый и, соответственно, сложный, с ним не спешат. Однако на сегодняшний день для облегчения и упрощения этого процесса предлагается сразу два инструмента. Это уже начавший работать градостроительный кадастр государственного уровня, а также программы комплексного восстановления (ПКВ), данные из которых могут стать основой планов пространственного развития.

«Планы пространственного развития означают создание качественной градостроительной документации. А это фактический „стоп“ разным видам рейдерства, появлению незаконных долгостроев, самостроев и разного мошенничества в сфере градостроительства. К тому же качественная градостроительная документация в конечном счете будет означать увеличение поступлений в местные бюджеты. А это уже весомое преимущество для ОМС, поскольку речь идет о по меньшей мере на 10−20% больших поступлениях», — подчеркнула Шуляк.

В то же время, добавила она, промедление с этим чревато общинам задержкой с финансированием восстановительных мер, хаотической застройкой и рейдерством. А вот наличие комплексного плана пространственного планирования, по ее мнению, является существенным преимуществом для развития бизнеса в обществе.

«Из-за войны многие предприниматели релоцировались в более безопасные регионы. Однако около 20% полностью или частично вернулись, диверсифицировав производство. Комплексные планы позволяют общинам максимально упростить разрешительные процедуры, а значит и оптимизировать время и затраты на запуск бизнес-проектов», — добавила парламентарий.

В каждой общине, подчеркнула она, должны быть сформированы четкие правила: что можно строить на соответствующей территории, а что строить запрещено, какие ограничения по застройке установлены, например, предельно допустимая высотность застройки, минимальные расстояния от определенных объектов и т. д.

«В этом же плане определяются виды целевого назначения земельных участков, которые могут быть установлены на определенных территориях. К примеру, в пределах установленной комплексным планом функциональной зоны, предназначенной для строительства объектов промышленности, нельзя будет установить целевое назначение земельного участка под жилищное строительство», — заметила нардеп.

Справка Finance.ua:

Напомним, в августе 2024 года Правительство приняло постановление о запуске электронного Градостроительного кадастра государственного уровня. Он аккумулирует всю градостроительную информацию и документы на местном, региональном и государственном уровне.

Система включает комплексные планы пространственного развития общин, генпланы, планы зонирования, детальные планы территорий, схемы планирования областей и районов. Также через кадастр будут вноситься изменения, обновления, экспертизы и заключения по градостроительной документации. При этом геоинформационный характер системы обеспечивает привязку всех данных к конкретной территории. Это позволяет наглядно демонстрировать планировку города, расположение объектов и зоны застройки, обеспечивая точность и защиту от потерь и подделок.

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