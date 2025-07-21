Приватизация доли крупных государственных компаний: что готовит Минэкономики — Finance.ua
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Приватизация доли крупных государственных компаний: что готовит Минэкономики

Казна и Политика
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Приватизация доли крупных государственных компаний: что готовит Минэкономики
Приватизация доли крупных государственных компаний: что готовит Минэкономики
Минэкономики работает над законодательными изменениями, позволяющими выставлять на приватизацию доли крупных государственных компаний.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
«Мы сейчас готовим новый этап, смотрим на то, чтобы продавать доли крупных государственных компаний. Такого мы еще не делали, законодательство не полностью готово, нужно внести небольшие изменения в несколько законов, чтобы это стало возможным», —
сказал Соболев.

Он отметил, что усовершенствования и ускорения требует приватизационная процедура, в частности, решение вопроса с долгами государственных компаний, которые тормозят подготовку их к продаже.
«Такие изменения в законы мы подготовили, сейчас с парламентом работаем, чтобы их быстро провести. Это позволит нам значительно увеличить поступления от приватизации. Потому что, несмотря на то, что до конца года мы закроем план, нам нужно гораздо больше — нужны миллиарды долларов, а пока записаны миллиарды гривен», — подчеркнул министр.
Правительство к включению в список крупной приватизации новые предприятия пока не готовит.
«Конкретного перечня пока нет. Мы анализируем спрос, говорим с рынком, проводим консультации, кто готов к продаже, кто нуждается в международном аудите, такая работа ведется», — добавил он.
По материалам:
Finance.ua
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