У кого из украинцев в сентябре изменился размер субсидии — объяснение ПФУ Сегодня 19:02 — Личные финансы

У кого из украинцев в сентябре изменился размер субсидии — объяснение ПФУ

У некоторых получателей жилищных субсидий в сентябре изменился размер выплат.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

4 сентября 2025 года Пенсионный фонд выплатил жилищные субсидии и льготы за август на сумму 1,143 млрд грн.

«У некоторых получателей сумма полученной в сентябре жилищной субсидии отличается от выплаты в августе, поскольку в августе был произведен перерасчет жилищных субсидий для домохозяйств, у которых среднемесячный доход увеличился или уменьшился более чем на 50%», — говорится в сообщении.

Как напомнили в фонде, такой перерасчет производится после сравнения доходов за первый и второй кварталы 2025 года с доходами за третий и четвертый кварталы 2024 года.

Если у домохозяйства произошло существенное (+/- 50%) снижение или рост доходов, то размер субсидии соответственно увеличился или уменьшился.

«Следовательно, суммы жилищных субсидий в неотопительный период изменились только у тех получателей, у кого изменилось материальное положение», — подытожили в ПФУ.

Напомним, ранее Кабинет Министров изменил принцип порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи. Документом, в частности, дополняется перечень учитываемых/не учитываемых выплат для назначения жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Получатель жилищной субсидии обязан в 30-дневный срок с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, информировать о них орган Пенсионного фонда Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.