0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

У кого из украинцев в сентябре изменился размер субсидии — объяснение ПФУ

Личные финансы
4
У кого из украинцев в сентябре изменился размер субсидии — объяснение ПФУ
У кого из украинцев в сентябре изменился размер субсидии — объяснение ПФУ
У некоторых получателей жилищных субсидий в сентябре изменился размер выплат.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
4 сентября 2025 года Пенсионный фонд выплатил жилищные субсидии и льготы за август на сумму 1,143 млрд грн.
«У некоторых получателей сумма полученной в сентябре жилищной субсидии отличается от выплаты в августе, поскольку в августе был произведен перерасчет жилищных субсидий для домохозяйств, у которых среднемесячный доход увеличился или уменьшился более чем на 50%», — говорится в сообщении.
Как напомнили в фонде, такой перерасчет производится после сравнения доходов за первый и второй кварталы 2025 года с доходами за третий и четвертый кварталы 2024 года.
Если у домохозяйства произошло существенное (+/- 50%) снижение или рост доходов, то размер субсидии соответственно увеличился или уменьшился.

Читайте также: Субсидии в начале 2025 года: какие существуют и как оформить

«Следовательно, суммы жилищных субсидий в неотопительный период изменились только у тех получателей, у кого изменилось материальное положение», — подытожили в ПФУ.
Напомним, ранее Кабинет Министров изменил принцип порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи. Документом, в частности, дополняется перечень учитываемых/не учитываемых выплат для назначения жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
Получатель жилищной субсидии обязан в 30-дневный срок с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, информировать о них орган Пенсионного фонда Украины.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Тарифы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems