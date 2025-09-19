«Контракт 60+»: в ВСУ объяснили алгоритм действий для добровольцев
На Украине официально разрешена служба по контракту с 60 лет. Это дополнение к уже известным проектам «Контракт 18−24», «Линия дронов» и «Контракт 18−24: Дроны». Граждане в возрасте 60 лет и старше могут заключить контракт на срок действия военного положения. Кандидаты проходят военно-врачебную комиссию (ВВК) и после этого могут служить преимущественно на небоевых должностях в званиях солдат, сержантов или офицеров. При соответствующей подготовке возможно назначение и на офицерские должности.
Об этом рассказал офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель в комментарии РБК-Украина.
Кто может подать заявку
Граждане в возрасте 60 лет и старше, которые:
- признаны пригодными к службе по результатам ВВК;
- имеют опыт службы и военно-учетную специальность, соответствующую должности;
- соответствуют уровню военного образования или подготовки.
Предпочтение будут отдавать уволившимся после 2015 года участникам боевых действий и специалистам дефицитных специальностей.
Как происходит согласование
- Обращение в часть. Кандидат подает заявление в воинскую часть, после чего командир информирует ТЦК и СП о необходимости медосмотра.
- Заключение ВВК. В случае положительного результата командир готовит ходатайство Главного управления персонала Генштаба.
- Решение Генштаба. После согласования кандидатуры формируется перечень, что является основанием для заключения договора.
- Оформление дела.
Требуемые документы
Для заключения договора необходимо предоставить:
- справку из МВД об отсутствии или наличии судимости;
- копии военно-учетного документа;
- документы об образовании;
- при наличии — подтверждение участия в боевых действиях, ранений или наград;
- согласие на обработку персональных данных.
Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий возможность для граждан в возрасте 60 лет добровольно подписывать контракты с Силами обороны Украины.
29 июля президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
