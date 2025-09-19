«Контракт 60+»: в ВСУ объяснили алгоритм действий для добровольцев Сегодня 13:34 — Личные финансы

На Украине официально разрешена служба по контракту с 60 лет. Это дополнение к уже известным проектам «Контракт 18−24», «Линия дронов» и «Контракт 18−24: Дроны». Граждане в возрасте 60 лет и старше могут заключить контракт на срок действия военного положения. Кандидаты проходят военно-врачебную комиссию (ВВК) и после этого могут служить преимущественно на небоевых должностях в званиях солдат, сержантов или офицеров. При соответствующей подготовке возможно назначение и на офицерские должности.

Об этом рассказал офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель в комментарии РБК-Украина

Кто может подать заявку

Граждане в возрасте 60 лет и старше, которые:

признаны пригодными к службе по результатам ВВК;

имеют опыт службы и военно-учетную специальность, соответствующую должности;

соответствуют уровню военного образования или подготовки.

Предпочтение будут отдавать уволившимся после 2015 года участникам боевых действий и специалистам дефицитных специальностей.

Как происходит согласование

Обращение в часть. Кандидат подает заявление в воинскую часть, после чего командир информирует ТЦК и СП о необходимости медосмотра. Заключение ВВК. В случае положительного результата командир готовит ходатайство Главного управления персонала Генштаба. Решение Генштаба. После согласования кандидатуры формируется перечень, что является основанием для заключения договора. Оформление дела.

Требуемые документы

Для заключения договора необходимо предоставить:

справку из МВД об отсутствии или наличии судимости;

копии военно-учетного документа;

документы об образовании;

при наличии — подтверждение участия в боевых действиях, ранений или наград;

согласие на обработку персональных данных.

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий возможность для граждан в возрасте 60 лет добровольно подписывать контракты с Силами обороны Украины.

29 июля президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

