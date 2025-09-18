Квартира в новостройке Киева или на вторичке: что лучше
Часто перед покупкой жилья покупатели сталкиваются с выбором: быстро заселиться в квартиру на вторичном рынке или выбрать новостройку ради комфорта и потенциального роста стоимости. Несмотря на то, что цены на первичное жилье растут быстрее, чем на вторичное, спрос распределяется не столь однозначно.
Первичка или вторичка: где цены растут быстрее
По данным DIM, в первом полугодии 2025 года средняя цена на новостройки выросла примерно на 14% в годовом исчислении.
Сегодня средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет:
- класс эконом — около $1000,
- комфорт — $1300,
- бизнес-класс — $2200,
- премиум — до $4400.
Вторичный рынок дорожает медленнее. По итогам первого полугодия подорожание произошло на 8−10% в зависимости от типа и комнатности квартир. Средняя стоимость квартир на «вторичке» составила $2050/м2 с пиковыми значениями на Печерске ($3100/м2) и самыми низкими в Деснянском районе ($1060/м2).
Преимущества каждого варианта
Аналитики говорят, что покупатели жилья на вторичке чаще называют следующие три аргумента:
- возможность заселиться сразу без ожидания завершения строительства и ремонта;
- сформированная инфраструктура района — школы, детские сады, транспорт, магазины;
- более простые условия оформления ипотеки.
Первичное жилье выбирают за такие факторы:
- современные планировки и энергоэффективность,
- наличие укрытий и паркингов,
- возможность настроить пространство под свои потребности.
Еще одно важное преимущество в первичке — финансовые условия: застройщики часто предлагают гибкую рассрочку, фиксацию цен на этапе строительства и потенциальный прирост стоимости в ликвидных комплексах в 2−2,5 раза до момента ввода дома в эксплуатацию.
Стандартные условия приобретения квартир в новостройках в 2025 году предусматривают первый взнос 30−50% и рассрочку на 2−3 года (у некоторых застройщиков — до 5). Дополнительно действует государственная программа льготного кредитования, позволяющая получить ссуду под 3% для отдельных категорий граждан или под 7% для всех остальных, сроком до 20 лет с первым взносом от 20−30%.
Строительная активность снижается
Как фиксируют аналитики, за первое полугодие 2025 года в Киеве введено 7380 квартир, что на 22% меньше, чем в тот же период 2024 года. В продаже находится всего около 140−145 жилых комплексов — на четверть меньше, чем до войны.
По данным аналитиков группы компаний DIM и отраслевых наблюдений: если темпы второго полугодия не упадут ниже, чем в первом, то по итогам года город получит примерно 12−14 тысяч новых квартир, что на 15−20% меньше, чем в прошлом. При этом ограниченное предложение при стабильном спросе будет способствовать дальнейшему росту цен на первичном рынке на 10−15% до конца года.
Вторичный рынок будет сохранять плавную динамику, особенно в сегменте малометражных квартир. Базовый сценарий предполагает постепенное увеличение объемов ввода новостроек до довоенного уровня не раньше конца 2027 года. Однако при ухудшении военной ситуации возможно дальнейшее сокращение предложения и фокус на «готовых» объектах вторичного рынка или новостройках на финальных стадиях строительства.
