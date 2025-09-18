С 1 января в Украине будет действовать единая форма билетов для всех видов общественного транспорта Сегодня 16:37 — Личные финансы

В Украине утверждена единая форма билетов для всех видов общественного транспорта. Изменения вступают в силу с 1 января 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Единая форма предусматривает универсальные реквизиты для:

городских и пригородных автобусных маршрутов;

междугородных и международных автобусных рейсов;

трамваев и троллейбусов;

метрополитена.

Реквизиты относятся как к бумажному, так и к электронному билету (речь идет о билете, оформленном с помощью Автоматизированной системы учета проезда). Оба формата равноценны и возможны для использования.

Обязательные реквизиты включают:

стоимость билета (полный или льготный, НДС, комиссионный сбор — если есть);

серийный, фискальный номер или уникальный идентификатор электронного билета;

дату и время отправки/прибытия или срок действия;

данные перевозчика (название, код ЕГРПОУ или РНУКНП, адрес, контакты);

информацию о страховом договоре и страховщике;

при необходимости — QR-код на лицевой стороне билета.

Инфографика: mindev.gov.ua

Особенности для разных видов транспорта

Автобусы городских и пригородных маршрутов

Электронный билет может выдаваться через дисплей смартфона, QR-код, email или мобильное приложение. Для пригородных маршрутов предусмотрена багажная квитанция в случае перевозки багажа.

Междугородные рейсы

Билет должен содержать полную информацию о рейсе: место и время пересадки, продолжительность ожидания.

Международные рейсы

Билет персонализирован с фамилией и именем пассажира по паспорту, запретом передачи другому лицу и данными о пересадках.

Электротранспорт (трамвай, троллейбус, метро)

Впервые утверждены требования к форме билета. Электронный билет должен быть доступен через QR-код, мобильное приложение, email или личный кабинет. Страховые данные можно размещать на лицевой или обратной стороне.

