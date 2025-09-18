С 1 января в Украине будет действовать единая форма билетов для всех видов общественного транспорта
В Украине утверждена единая форма билетов для всех видов общественного транспорта. Изменения вступают в силу с 1 января 2026 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Единая форма предусматривает универсальные реквизиты для:
- городских и пригородных автобусных маршрутов;
- междугородных и международных автобусных рейсов;
- трамваев и троллейбусов;
- метрополитена.
Реквизиты относятся как к бумажному, так и к электронному билету (речь идет о билете, оформленном с помощью Автоматизированной системы учета проезда). Оба формата равноценны и возможны для использования.
Обязательные реквизиты включают:
- стоимость билета (полный или льготный, НДС, комиссионный сбор — если есть);
- серийный, фискальный номер или уникальный идентификатор электронного билета;
- дату и время отправки/прибытия или срок действия;
- данные перевозчика (название, код ЕГРПОУ или РНУКНП, адрес, контакты);
- информацию о страховом договоре и страховщике;
- при необходимости — QR-код на лицевой стороне билета.
Особенности для разных видов транспорта
Автобусы городских и пригородных маршрутов
Электронный билет может выдаваться через дисплей смартфона, QR-код, email или мобильное приложение. Для пригородных маршрутов предусмотрена багажная квитанция в случае перевозки багажа.
Междугородные рейсы
Билет должен содержать полную информацию о рейсе: место и время пересадки, продолжительность ожидания.
Международные рейсы
Билет персонализирован с фамилией и именем пассажира по паспорту, запретом передачи другому лицу и данными о пересадках.
Электротранспорт (трамвай, троллейбус, метро)
Впервые утверждены требования к форме билета. Электронный билет должен быть доступен через QR-код, мобильное приложение, email или личный кабинет. Страховые данные можно размещать на лицевой или обратной стороне.
Напомним, Департамент финансов Киевской городской государственной администрации (КГГА) обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением повысить тариф на проезд в городском транспорте. В ответ мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что, несмотря на то, что общественный транспорт в Киеве дотационный, город сейчас ищет возможности, чтобы не повышать цен на проезд. Хотя во многих крупных городах это уже сделали.
По его словам, до конца войны повышение цен на проезд в городском транспорте не будет рассматриваться.
Сервис виртуальной валидации проезда стал доступен и для пассажиров Киевской кольцевой электрички. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в мобильное приложение Киев Цифровой, выбрать сервис «Оплата проезда» и отсканировать QR-код, указанный на плакате или наклейке в вагоне.
