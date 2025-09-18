0 800 307 555
ру
Водительские услуги в «Дія» ежегодно экономят более 4,5 млрд грн— Федоров

Услуги для водителей остаются одними из самых популярных в приложении «Дія». Ежегодно украинцы получают онлайн около 13,3 миллиона сервисов — от замены свидетельства о регистрации или водительского удостоверения до перерегистрации автомобиля.
Об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
По словам Федорова, цифровые услуги для водителей ежегодно экономят государству и гражданам 4,5 миллиарда гривен.
«Если все водители перейдут на цифровые сервисы — эффект превысит 10 млрд грн», — отметил Федоров.
Цифровизация значительно снизила затраты на административные услуги. В некоторых случаях они стали дешевле почти на 99%. В частности:
  • цифровое водительское удостоверение — более 2 млн услуг, экономия свыше 9,5 млн грн;
  • цифровой техпаспорт — более 1,9 млн услуг, экономия свыше 14,1 млн грн;
  • цифровая страховка — более 6 млн услуг, экономия свыше 30,4 млн грн;
  • шеринг техпаспорта — более 252 тыс. услуг, экономия свыше 1,1 млрд грн.
Напомним, украинцы, которые в результате обстрелов потеряли водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства, могут бесплатно оформить новые документы.
Водительское удостоверение может не отображаться в приложении «Дія» или Кабинете водителя из-за того, что документ был выдан до 2013 года. Такие удостоверения не внесены в современные электронные реестры, однако информацию можно обновить дистанционно. Чтобы удостоверение появилось онлайн, необходимо обратиться в Региональный сервисный центр МВД в том регионе, где документ был выдан.
